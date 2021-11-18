Звезда школы Тутберидзе пропала с Кубка России, но может быть заявлена на чемпионат ко взрослым? Загадочная история вокруг Акатьевой

Статус Софьи Акатьевой , родившейся на грани двух возрастов, до конца не понятен.

Главными звездами предстоящего чемпионата России будут Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и другие. Но, как обычно, на нем появятся 14-летние юниорки, которые имеют право выступают по взрослым в России, но не за рубежом. И недавно Даниил Глейхенгауз, комментируя «Гран-при Японии» в прямом эфире, сказал следующее:

— Софья Акатьева и Аделия Петросян будут участвовать во взрослом чемпионате России. Мы как раз добавили в их программу хореопоследовательность, удлинили музыку, и теперь у них такие же программы, как и у взрослых девушек.

В случае с Петросян вопросов никаких — она родилась 5 июня 2007 года, и на момент начала сезона (у нас есть официальная дата его начала, да-да — это 1 июля) ей исполнилось 14 лет. С Акатьевой все сложнее — ее день рождения 7 июля, а значит, ей было 13. Хотя она главная звезда юниорского катания, чемпионка России среди юниоров, победительница двух этапов юниорского «Гран-при» и непререкаемый лидер сезона.

Софья Акатьева с наставниками Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что говорят правила?

Далее отправляемся в документ под названием «Правила вида спорта «Фигурное катание на коньках» на сайте федерации. И понимаем — однозначного вывода по этому документу сделать нельзя.

Да, чтобы участвовать в турнирах во взрослой группе, надо быть от 14 лет и старше. Но: «Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения спортивных соревнований». Фраза двоякая — спортсмен должен достичь возраста по ходу сезона? Тогда все эти годы в чемпионатах могли участвовать и 13-летние, но этого не происходило. Или все определяется на момент проведения соревнований?

Выдержка из правил. Фото Федерация фигурного катания России

А окончательный список утверждает президент федерации на основе рекомендаций тренерского совета — он ведь тоже может включить теоретически кого угодно, сажать никого за это не будут. Хотя вообще по логике кажется, что все дальнейшие шаги должны делаться на основе возрастных правил.

Руководство ФФКР — против

За консультацией корреспондент «СЭ» обратился к человеку, знающему в федерации все, — гендиректору Александру Когану, и он был однозначен в оценке:

— Зря он так сказал. Потому что она не имеет права по возрасту в нем участвовать. В первенстве России она будет участвовать, в чемпионате не может. Никаких исключений нет.

Получается, Глейхенгауз ошибся? Оговорился в эфире? Ладно оговорился, но он зачем-то перекроил программу Акатьевой, а это было зря. Несколько часов работы на свалку истории, между прочим. На основании чего-то же должен был такой информированный человек, как Даниил Маркович, это говорить?

Но есть нюансы

Пожалуй, некоторый свет на ситуацию проливает пресс-атташе федерации Ольга Ермолина, которая предоставила «СЭ» сбалансированную позицию:

— Давайте дождемся списков. Надо смотреть на картину в целом. Ее могут допустить до чемпионата России как участницу финала юниорского «Гран-при» (такое положение действительно есть в правилах, но как оно сообразуется с возрастом — непонятно. — Прим. «СЭ»). Для перспективных спортсменов, которые вышли в финал, может быть сделано исключение, если им 14 лет, это прописано в правилах. Так делают и в других странах, в Японии той же, когда надо просмотреть кого-то талантливого. Акатьевой на момент чемпионата России будет 14 лет. Вопрос, насколько это целесообразно. На Олимпийские игры и чемпионат мира она не отбирается. У нее будет свой момент для славы. Александра Трусова вошла в историю на юниорском чемпионате мира своими четверными сразу после Олимпиады, и все ее все равно заметили.

С точки зрения логики большой картины, а не буквы закона звучит убедительно. Но вот на Кубке России, который стартовал в Перми, эту логику, кажется, не услышали. Акатьева была в предварительных стартовых списках, но затем из них пропала. Возможно, перед чемпионатом юридическую коллизию решат в пользу пункта об участии в «Гран-при».

Источник «СЭ» подтвердил, что Акатьева не приняла участия в Кубке России из-за своего возраста.

— Она была снята, так как в Кубке России есть условие — 14 лет на 1 июля. Сейчас готовится к финалу «Гран-при», — пояснил собеседник, знакомый с ситуацией. При этом он затруднился сказать, примет ли Софья участие в чемпионате России. Но в прошлые годы юниоркам разрешили участвовать в Кубке России среди МС и в национальном чемпионате на основе одних правил.

Как разрешится это нестандартная история, видимо, станет известно ближе к Новому году. Пока руководство федерации явно не метит в Деды Морозы и не собирается делать самой талантливой юниорке России подарки. Но условия не меняются нигде так же быстро, как в фигурном катании.