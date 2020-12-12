Липницкая теперь работает на Плющенко. Где она была все это время?

Не удивляйтесь решению Юлии — ее переход в «Ангелы Плющенко» был делом времени.

Сегодня стало известно, что олимпийская чемпионка-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая будет работать тренером в академии «Ангелы Плющенко». Многие восприняли эту новость с удивлением, потому что долгое время Липницкая была вне поля зрения публики. После завершения карьеры Юлия вела полузатворнический образ жизни, практически не общалась со СМИ и была не очень активна в социальных сетях. При этом из фигурного катания Липницкая не выпадала, а работа в команде Евгения Плющенко — максимально логичное продолжение карьеры бывшей фигуристки сразу по нескольким причинам.

Липницкая — имиджевая победа Плющенко и Рудковской

«Очень рад, что к моей команде «Ангелы Плющенко» присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона — мощь», — написал Плющенко в своем инстаграме под фото с Липницкой и Еленой Ильиных.

В последние годы о Юлии редко говорили, но с ней часто сравнивали звезд сегодняшнего дня. Липницкая была в свое время явлением для российского женского одиночного фигурного катания. Она первой открыла для всего мира тренера Этери Тутберидзе, первой переключила внимание с мужской «одиночки» и пар на женщин и первой из наших девушек выиграла золото Олимпиады. Пусть ее победа — это только общая медаль за командные соревнования, до нее одиночниц — олимпийских чемпионок в России не было.

Приглашение Липницкой выгодно Плющенко прежде всего в имиджевом плане. До сих пор для огромного количества россиян Юлия в образе «девочки в красном пальто» — это олицетворение фигурного катания. По популярности Липницкая порой обходит даже Аделину Сотникову, победившую в личном зачете Игр-2014. Сверхзадача «Ангелов Плющенко» — это завоевание известности среди широких масс, а что может для решения этого вопроса быть лучше, чем приглашение на работу одной из самых популярных спортсменок современности?

У Липницкой не было шансов уйти из фигурного катания

Гораздо интереснее изучить мотивацию самой Липницкой. Несмотря на опасения многих экспертов, карьеру после завершения Олимпиады она не завершила и еще на протяжении двух сезонов пыталась вернуться в большой спорт. Известно, что она не очень-то любила фигурное катание и в последние месяцы перед Сочи уже откровенно его терпела, понимая свои высокие шансы завоевать олимпийскую награду.

Ее пик пришелся на сезон-2013/14. После Олимпиады она не могла найти общий язык с Этери Тутберидзе, и о действительно высоких результатах речь уже не шла. Работа с тренером Алексеем Урмановым была противоречивой, но искренней. Липницкая честно работала, но ментальные и физические сложности не позволили ей набрать прежнюю форму.

Окончательно повесила коньки на гвоздь Юлия только перед началом олимпийского сезона-2017/18. Там был целый комплекс причин, но ключевая из них — отсутствие мотивации. Поэтому сразу после завершения карьеры Юлия вообще не хотела слышать о фигурном катании. «Хотелось отдохнуть и заняться чем-то новым, нужна была полная перезагрузка. Но потом фигурное катание снова вернулось в мою жизнь, пусть уже и совсем в других его сферах», — рассказывала Юлия в интервью японскому журналу 25ans.

Но период отдыха продлился недолго. Сначала Юлию уговорили поработать комментатором — и она неплохо себя показала в эфире. А спустя примерно полгода Липницкая объявила о создании собственной академии — решила попробовать себя в роли тренера. Скорее всего, слова об апатии к спорту были слишком резкими. Так или иначе, Юлию все-таки тянуло ко льду хотя бы потому, что он был вокруг нее практически всю сознательную жизнь. Трудно кардинально сменить род деятельности в 19, если до этого ты с трех лет по полдня проводил на катке, а оставшиеся полдня тренировался в зале.

Юлия Липницкая и Елена Ильиных. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Липницкой большой опыт работы с Ильиных и Плющенко

Над академией Юлия работала не одна, а вместе со своей подругой — олимпийской чемпионкой в танцах на льду Еленой Ильиных. Липницкая и Ильиных подружились в Сочи-2014, поэтому и решили попробовать совместный проект. Постоянной группы и своего катка у Ильиных и Липницкой не было — звездные девушки сконцентрировались на выездной работе. Они проводили мастер-классы как по всей России, так и за рубежом на протяжении почти двух лет.

Вернулась Липницкая и к выступлениям. Уже в новом качестве — артиста шоу. Юлия работала чаще всего в зарубежных проектах, а в России с ней мог договориться только один человек — Евгений Плющенко. Она была лицом сразу нескольких крупных постановок команды Плющенко, поэтому опыт сотрудничества у них большой.

Работа с академией Ильиных и Липницкой на время приостановилась в прошлом году в связи с беременностью сначала Елены, а потом и Юлии. После родов в эпоху пандемии вновь развивать проект чемпионки не решились — невозможно организовать полноценные сборы, выехать за рубеж, пригласить специалистов из других стран.

И тогда к Ильиных обратился Плющенко и пригласил Елену в свою академию. Ему как раз не хватало специалистов по хореографии и постановщиков программ. Ильиных, как одна из самых ярких фигуристок в танцах, на эту роль подходила отлично. Липницкая в это время еще возилась с малышом, но как только ребенок чуть подрос, предложение о работе поступило и ей.

Наверняка договоренности с Плющенко были уже давно и вопрос перехода Юлии в «Ангелы Плющенко», учитывая работу в школе Елены, был вопросом времени. Для Липницкой в работе самое главное — это комфортный коллектив. Ильиных и Плющенко выглядят в ее случае практически как команда мечты.

Липницкая будет работать с Трусовой, Косторной или обеими фигуристками сразу?

Не стоит переживать и за профессиональные навыки Липницкой. Пусть у нее до сих пор не было серьезного тренерского опыта, но участники мастер-классов с Юлией утверждают, что она очень хорошо ладит с детьми и умеет объяснять тонкости фигурного катания понятным языком.

Скорее всего, Липницкая в «Ангелах Плющенко» будет работать с группой мастеров, и ей есть что рассказать и фигуристкам уровня Александры Трусовой и Алены Косторной. На комментаторской позиции Липницкая доказала, что у нее отличные способности к анализу. Она хорошо умеет подмечать детали в прокатах и выделять сильные и слабые стороны спортсмена.

Кроме того, до сих пор мало кто может повторить знаменитые вращения Липницкой. А у той же Трусовой вращения — это одна из важнейших проблем. Возможно, именно работа с Юлией поможет стать Александре разносторонней фигуристкой с компонентами?

Появление в «Ангелах Плющенко» Липницкой также подтверждает крепкие позиции Елены Ильиных. Вокруг нее ходило много слухов, что якобы ей не очень довольны и Ильиных чуть ли не планируют если не убрать из школы совсем, то дистанцировать от главных звезд. Теперь же Елена может стать одним из ведущих специалистов академии.

Открытым остается только один вопрос: будет ли Плющенко продолжать разделять тренеров на тех, кто работает только с Косторной, и тех, кто тренирует только Трусову? А если так, то с кем будет работать Липницкая? Ведь наверняка от помощи Юлии не отказалась бы ни Алена, ни Александра.