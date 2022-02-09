Биография Камилы Валиевой: от рекордов до олимпийского золота

История талантливой фигуристки из Казани.

Фигуристке Камиле Валиевой всего 15 лет, а ей уже восторгается весь мир. Талантливая ученица Этери Тутберидзе бьет рекорды и уже завоевала свое первое олимпийское золото.

В среду, 9 февраля, портал Inside the Games опубликовал информацию, что именно допинг-тест Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде.

«СЭ» рассказывает подробнее об уникальной фигуристке современности.

Детство

Валиева родилась 26 апреля 2006-го в Казани и по национальности является татаркой. С рождения она была болезненным ребенком, поэтому родители отдали ее сразу в несколько секций: танцы, балет, художественную гимнастику и фигурное катание. Первые тренеры сразу заметили в ней особую пластичность и хорошую растяжку. То, что Камила занималась сразу всем, начало беспокоить ее маму. И она предложила девочке определиться с одним направлением. А так как Валиевой очень нравились Аделина Сотникова и Алина Загитова, она решила остаться только в фигурном катании.

Вскоре родители Валиевой решились на переезд в Москву, чтобы их дочь могла тренироваться у больших профессионалов. Девочка сначала занималась у Марины Кудрявцевой, потом у Игоря Лютикова, а затем у Натальи Дубинской и Станислава Ковалева. Уже в 10 лет Камила выполняла все тройные прыжки, но вот на соревнованиях выступала крайне нестабильно. Фигуристка к тому же пропустила практически весь сезон-2017/18 из-за перелома ноги. И это сыграло ключевую роль. Она стала очень переживать из-за травмы, боялась прыгать. Тогда Валиева и решила пойти на просмотр в группу к Этери Тутберидзе, где как раз шел набор молодых талантов.

Сначала юных фигуристов просматривал Сергей Розанов. Валиева сразу же поразила тренера, который уже передал восторженные отзывы Этери Георгиевне. И в «Самбо-70» у нее сразу же стало все получаться, она приступила к изучению элементов ультра-си.

«Как-то Этери Георгиевна призналась, что любит фигуристов, близких к отчаянию. Не скажу, что тогда я совсем разочаровалась в спорте, но мне хотелось бросить себе новый вызов. Просмотр в «Хрустальном» был тем самым вызовом», — сказала однажды фигуристка.

Карьера

2019 год стал очень удачным для Валиевой. На юниорском уровне она выиграла финал «Гран-при», первенство России и чемпионат мира. При этом финал ГП в Турине и ЧМ девушка могла пропустить из-за травм, но Камила проявила настоящий спортивный характер и все-таки выступила с упрощенным контентом. И несмотря на то, что в Италии она не смогла продемонстрировать элементы ультра-си из-за травмы, равных ей все равно не оказалось. Уже тогда ей стали пророчить золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

В том сезоне Валиева выступала с уже знаменитой короткой программой «Девочка на шаре», которую поставила Этери Георгиевна по мотивам знаменитой картины испанского художника Пабло Пикассо. Эта программа очень подходила Камиле и раскрывала ее фантастическую пластичность, а сама Тутберидзе называла эту постановку своей любимой.

Не осталась равнодушной даже внучка маэстро Диана Пикассо, которая пригласила Валиеву в музей ее дедушки в Париже. Тренерский штаб даже принял решение перенести «Девочку на шаре» и на следующий сезон.

На первом для себя взрослом чемпионате страны Валиева сразу же завоевала серебряную медаль, уступив лишь другой ученице Тутберидзе Анне Щербаковой. Зато она обошла Александру Трусову, которую считает своим кумиром.

Олимпийский сезон начался для Камилы триумфально. Она выиграла чемпионат страны, победила на этапах «Гран-при» в Канаде и в России, а также стала лучшей на Finlandia Trophy. В 2022-м Валиева стала чемпионкой Европы, а затем, уже в новом статусе, отправилась в Пекин в качестве безоговорочного фаворита. На Олимпиаде Валиева уже выиграла золотую медаль в командном турнире, внеся большой вклад в общее дело (выиграла две программы).

«Впервые я смотрела Олимпийские игры в 2014 году, когда выступала Юлия Липницкая. В 2018-м я очень переживала за Алину Загитову и Женю Медведеву. Это моя детская мечта! С трех лет, наверное, говорила маме, что хочу стать олимпийской чемпионкой. И вот мечта сбылась! Я дальше буду работать, чтобы еще одна моя мечта сбылась», — призналась сразу после победы ученица Тутберидзе.

Рекорды

Первое слово, с которым ассоциируется Валиева у большинства, — это рекорды. Ведь за свои победы она получает оценки, сопоставимые с мужскими. Свои первые достижения уроженка Казани достигла на юниорском уровне. В произвольной программе и по общей сумме она установила мировые рекорды.

На взрослом уровне Камила из раза в раз превосходит свои же достижения. На турнире в Финляндии она установила сразу два мировых рекорда — по баллам за произвольную (174,31) и по сумме двух программ (249,24). В октябре прошлого года на этапе «Гран-при» в Канаде в произвольной программе она набрала уже 180,89 балла и по сумме двух программ — 265,08. В Сочи на ГП она установила сразу три мировых рекорда: в короткой (87,42), в произвольной (185,29) и по сумме за две программы (272,71). И что это, если не фантастика?!

На чемпионате России Валиева набрала 90,38 балла в короткой, 193,10 — в произвольной, по общей сумме — 283,48, но ISU это рекорды не засчитал, так как результаты на национальных чемпионатах не учитываются.

На чемпионате Европы за короткую программу она получила уже 90,45 балла.

Валиева стала второй фигуристкой в истории после Александры Трусовой, которая исполнила четверной тулуп на соревнованиях под эгидой ISU. Также она первая среди взрослых фигуристок, кому удалось исполнить в одной программе и тройной аксель, и три четверных прыжка. В Пекине Валиева стала первой женщиной в истории Олимпиад, которая сделала прыжок в четыре оборота, а также стала четвертой в мире и первой европейкой, исполнившей тройной аксель на Играх.

Хобби

У Камилы, как и у большинства профессиональных спортсменок, не так много личного времени. Однако свободное время спортсменка старается проводить со своим лучшим другом — шпицем Левой. Фигуристка души не чает в собаке и даже завела ей отдельную страницу в Instagram. Кстати, шпица Валиевой подарили ее поклонники.

«Он очень скучает, когда я ухожу, аж подвывать начинает. Зато очень радуется, когда возвращаюсь. На карантине я проводила много времени с Левой, несколько команд с ним выучили. Сейчас он знает «Сидеть!», «Лежать» и «Лапу дать!». Может спокойно пройти на задних лапках вместе со мной из одной комнаты в другую. За что-то вкусное, конечно», — поделилась фигуристка.

Также она любит танцевать и рисовать, правда, на это времени у нее практически нет. На карантине она собирала картины из страз.

Социальные сети

Валиева ведет аккаунт в Instagram (@kamilavalieva26), где на нее подписаны почти 300 тысяч человек. И количество ее подписчиков постоянно растет. В основном фигуристка публикует фото и видео с тренировок и соревнований, а также рекламные посты.

Страница есть и в «Вконтакте», но она ее совсем не ведет. Также у Валиевой есть множество фан-страничек в социальных сетях.