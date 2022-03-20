«Очень важно, чтобы у тебя была индивидуальность». Туктамышева рассказала болельщикам о четверном тулупе и постановке программ

Чемпионка мира пообщалась с фанатами в своем Telegram-канале в формате голосовых сообщений.

За последние несколько дней практически все более-менее известные российские спортсмены начали вести личные Telegram-каналы и активно общаться с болельщиками. Фигуристы выкладывают туда фрагменты с тренировок, забавные моменты с шоу и из жизни и отвечают на вопросы болельщиков. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поговорила с фанатами даже в формате голосовых сообщений — на некоторые вопросы спортсменка отвечала достаточно распространенно и дала возможность в чуть более личном диалоге обсудить важные вопросы.

Совместный показательный с Кондратюком и работа над четверным тулупом

— Хотела бы ты сделать совместный показательный с Марком Кондратюком?

— Только с согласия Марка, конечно. Но вообще идея неплохая, мы с ним прекрасно дружим, на «Гран-при» в Сочи в финале вместе пытались делать какие-то парные проезды, это все было очень весело и неловко, но я бы точно согласилась, если бы мне предложили.

— Принимаешь ли участие в создании костюмов?

— Да, я принимаю участие в создании костюмов, выбираю эскизы, ткани, цвета, чтобы это было между собой согласовано. Не только я это делаю, но и тренеры. Это коллективная работа. Костюм делается около двух недель, если не торопиться. Но если нужно очень срочно, то мои прекрасные дизайнеры и швеи делают за несколько дней. Но это в крайнем случае.

— Есть ли у спортсменов запасной костюм на случай, если что-то случится непосредственно перед выступлением?

— У меня нет. Есть костюм, который на данный момент больше всего подходит под программу, костюм, который больше всего нравится. Даже если что-то случается, находится какой-то выход, чтобы эту ситуацию решить. Иногда есть проблемы с колготками, они рвутся, тогда дополнительные пары у нас есть всегда, даже непосредственно перед шестиминуткой. У спортсменок всегда есть с собой дополнительные колготки, мало ли что. Но про костюмы я никогда не слышала, возможно, бывают ситуации, когда есть два подходящих костюма и спортсмен не знает, какой ему больше нравится, в каком он хочет катать, тогда он берет с собой два и смотрит по настроению. Но мне кажется, это бывает крайне редко, чтобы получилось два суперских костюма на одну программу и было непонятно, какой я сегодня хочу надеть.

— Будешь ли ты на шоу Этери Тутберидзе 26 апреля в Нижнем Новгороде?

— Там меня не будет.

— А в шоу Евгения Плющенко «Союз Чемпионов» 16 апреля в Санкт-Петербурге?

— Да!

— Как идет работа над четверным тулупом?

— Работа над тулупом идет. Но пока не та кондиция, чтобы показывать на соревнованиях.

— Сколько времени ушло на то, чтобы успешно приземлить тройной аксель на соревнованиях?

— Два с половиной месяца.

Почему выделяться в фигурном катании — хорошо и что мотивирует Лизу кататься дальше

— Не страшно ли отличаться от других в фигурном катании?

— Мне кажется, что отличаться нужно, очень важно, чтобы у тебя была индивидуальность. Странно, но в детстве, когда я выделялась, мне это абсолютно не нравилось, и я хотела быть как все. А как-то так получалось, что я всегда отдельно. Только с возрастом поняла, что это не огромный минус, а большой плюс. Считаю, что это, наоборот, очень круто. Это абсолютно не страшно, это может вдохновлять.

— Есть ли какой-то совет для молодых спортсменов, как соблюдать баланс между тренировками и личной жизнью? Как оставаться счастливым и мотивированным?

— Хороший вопрос! Конечно, все индивидуально, но если говорить о себе, то самое важное — не закрываться в себе и не бежать от своих проблем. Если они есть, то обязательно нужно работать над ними с психологом. Что касается баланса, то желательно найти хобби или какое-то развлечение, которые переключат вас на нормальную жизнь и помогут абстрагироваться от спорта. Для меня очень важно не зацикливаться на одной вещи.

— Что мотивирует тебя кататься в таком возрасте?

— Я буду продолжать кататься до того момента, пока не пойму, что больше не могу. Сейчас я чувствую, что могу.

— Хочешь попробовать себя в роли хореографа?

— В будущем попробовать стоит многое!

— А в роли режиссера ледовых шоу?

— Это очень серьезная и ответственная работа, над которой стоит очень много трудиться. Конечно, это интересно. Но надо понимать свои силы и возможности.

Совместная коллекция одежды

— Планируешь ли ты еще выпускать одежду совместно с брендом, с которым сотрудничаешь?

— Все будет зависеть от самой компании. Но мне кажется, что это наша не последняя совместная работа.

— Планируешь ли новую коллекцию?

— Пока не планирую, потому что я попробовала себя в этом, мне понравилось. Но на данный момент в планах нет продолжать сию минуту. Возможно, через некоторое время у меня появятся вдохновение и новые идеи, что я могу еще сделать. Пока, к сожалению, нет, продаем то, что есть, осталось совсем мало. Как будут какие-то идеи или я захочу продолжать, вы это увидите. Возможно, с вами, с поклонниками, мы будем совместно решать, что же мы будем делать с новой коллекцией.

— Было ли такое, что слышишь песню и хочется выбрать ее для программы?

— Да, очень часто бывает такое, но по факту редко, когда именно ее и берешь для программы.

— Возможно ли обычному человеку без образования поставить программу спортсмену?

— Скорее всего, нет, потому что без образования в спорте, особенно в фигурном катании, без танцевального образования сложно поставить. Это возможно, если спортсмен катался и решил продолжить свое будущее не в качестве тренера, а в какой-то другой профессии и просто не получил спортивного образования.

Но если ему нравится, он во всем разбирается и сам катался много лет, то в принципе это возможно. Просто насколько хороша будет эта программа? Когда ставишь программу, важно, чтобы она была со вкусом, чтобы было какое-то танцевальное образование. Для профессионального спортсмена важно, чтобы все было гармонично, целостно, а не только отдельно шаги, руки, вращения и прыжки.

При желании это возможно, особенно если мы говорим о юных фигуристах или о тех, кто кандидат в мастера спорта. Главное, иметь хоть какое-то видение и хоть какое-то понимание того, что происходит на льду и что такое фигурное катание.

— Фигурист видит отдельных зрителей, когда катается?

— Очень редко, особенно если много народу, но иногда ловлю отдельные взгляды.

— Самый запоминающийся подарок, который кидали на лед?

— В детстве родители кинули огромную игрушку (собаку) на лед, а я так давно ее хотела! Очень много счастья принес тот момент, который запомнился на всю жизнь.