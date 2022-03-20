Валиева навещает близких, Туктамышева ставит программы, Щербакова празднует золото Олимпиады. Как фигуристки готовятся к Кубку Первого канала

Чем занимаются спортсменки сборной России.

Состав участников Кубка Первого канала

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Состав участников прыжкового турнира:

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

У российских фигуристов остался один турнир в текущем сезоне. Пусть и соревнование это — коммерческого характера. Тем не менее для спортсменов это шанс показать себя, попробовать что-то новое или просто получить очередной опыт выступлений. «СЭ» рассказывает, чем занимались лидеры сборной России в последние недели и дни.

Анна Щербакова: отмечает месяц с золотом Олимпиады

Новоиспеченная олимпийская чемпионка наслаждается жизнью. В конце февраля стало известно, что фигуристка получит государственную награду — орден Дружбы. А на днях поклонники поздравили Анну с месяцем со дня завоевания заветной золотой медали и подарили ей очень красивые подарки: шарики, букет цветов. Теперь Щербакова смогла почувствовать свое достижение по полной. Однако останавливаться она не намерена.

О завершении карьеры Анна не думает — она собирается кататься дальше и получать образование.

«Планирую учиться на тренера и продолжать кататься. Совмещать учебу и спортивную карьеру не так легко. Я еще не определилась с будущим, но, возможно, мне это пригодится. А дальше постараюсь найти себя. К сожалению, явных предпочтений еще нет. У меня, наверное, фигурное катание настолько все в жизни занимает, что пока ничто больше так сильно не интересует», — цитирует Щербакову «МК».

В Telegram-канале спортсменки регулярно появляются новые ролики с тренировок — Аня продолжает поддерживать себя в форме. На днях там появился ролик с ее коронным четверным лутцем. Совершенно очевидно, что Щербакова пойдет на него на Кубке Первого канала и вновь порадует своих болельщиков.

Елизавета Туктамышева: ставит программы и смотрит вперед

25-летняя фигуристка не отобралась на Олимпиаду. Но это не стало для нее большой трагедией. Да, вероятнее всего, Лиза была расстроена. Тем не менее она по-прежнему полна мотивации кататься дальше. И уже даже поставила новые программы.

Какие именно — пока неизвестно. Однако известно, кто выступил постановщиком: им стал венгерский хореограф Адам Соля. Он уже работал с Туктамышевой в сезоне-2017/18, тогда он поставил ей обе программы — Pisando Flores и Erinnerung. Есть вероятность, что новые постановки Лиза покажет уже на Кубке Первого канала.

К тому же именно за Туктамышевой будет интереснее всего наблюдать на этих соревнованиях. Туктамышева — единственная из заявленных на командный турнир фигуристок, кто не приземлял на соревнованиях четверной прыжок. Желание сделать это у нее, по информации «СЭ», по-прежнему есть. А этот старт не является официальным и ничего не решает в карьере фигуристки. Так почему бы ей не попробовать вновь зайти на четверной тулуп?

Впрочем, жизнь Лизы не ограничивается спортом. На днях она выпустила коллекцию одежды с российским брендом.

Александра Трусова: отдыхает от Олимпиады

Русская Ракета очень эмоционально отреагировала на серебро Олимпийских игр в Пекине. И честно заявила: в Кубке Первого канала не примет участия именно из-за этого.

— Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать, — сказала Трусова в интервью ТАСС.

Болельщикам и всем любителям фигурного катания стоит принять это решение фигуристки и уважать его. Если Саша решила, что пока не готова выступать, — это ее право. В конце концов, она примет участие в прыжковом фестивале.

После Олимпиады Трусовой было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», а также фигуристка была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Она также успела побывать в родной Рязани, где посетила матч хоккейной команды «Рязань-ВДВ». Но и о тренировках она не забывает. Фигуристка попробовала парные элементы: тодес и поддержки. А также на днях порадовала болельщиков шикарным четверным лутцем с кантилевера.

Камила Валиева: тренируется и навещает близких

15-летняя фигуристка после Олимпийских игр наслаждается жизнью. Она побывала на концерте российского актера и хореографа Егора Дружинина. Не так давно отправилась на родину — в Татарстан, где получила государственную награду республики — орден «Дуслык». Также Камила, как и Анна Щербакова, получит орден Дружбы — соответствующий приказ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Еще фигуристка проводит время в кругу семьи — навестила свою маленькую двоюродную сестру. И не забывает о тренировках — сразу после возвращения из Пекина, уже 20 февраля, в официальном аккаунте группы Тутберидзе появился ролик с Валиевой. Там она исполняла каскад четверной тулуп + тройной тулуп.

В прошлом году именно на Кубке Первого канала была третья попытка Камилы зайти на тройной аксель — и она оказалась успешной. На этом самом турнире фигуристка стала одной из главных звезд. Кто знает, чем может удивить Валиева в этот раз. Группа Тутберидзе никаких намеков не давала. Но возможно, что спортсменка выступит с новой программой. Или попробует более сложный контент? А может, вновь всех поразит безупречным исполнением уже существующих постановок.

Кубок Первого канала. Саранск

25 марта. 17:00. Прыжковый фестиваль

26 марта. 17:45. Короткая программа / Ритмический танец

27 марта. 17:15. Произвольная программа / Произвольный танец