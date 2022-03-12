Что с Кубком Первого канала? Оставят прыжковый турнир, допустят юниоров, приедет ли Трусова?

Соревнования в Саранске станут хорошей альтернативной чемпионату мира в Монпелье.

Все больше ясности вокруг Кубка Первого канала — крупнейшего турнира для наших фигуристов на концовку сезона. В Мордовии соберется золотой состав сборной России, которая вынужденно пропускает чемпионат мира в Монпелье. Только теперь вопрос, где соревнования будут интереснее — во Франции или в Саранске?

Ведь речь о прямой конкуренции с ЧМ от ISU, даты турнира стоят синхронно с прокатами на первенстве планеты. Как минимум три вида из четырех на нашем внутреннем старте будут представительнее, чем на международном. И кроме того, на Кубке Первого канала продолжают экспериментировать с форматами и искать новые идеи, в то же время Международный союз конькобежцев тяжело идет на перемены.

Сохранится схема с двумя капитанами — наверняка снова будут Загитова и Медведева

С третьей попытки у Кубка Первого канала все-таки будет в этом году дом. Сначала турнир хотели провести на берегу Черного моря. Затем площадкой должна была стать столица, а в качестве дат выбирали первые выходные марта. Но после того, как стало понятно о пропуске нашими фигуристами чемпионата мира, концепцию старта изменили. Теперь это наш альтернативный ЧМ с соответствующим статусом и подходом.

По крайней мере, решение организовать Кубок ровно в те же даты, когда в Монпелье выявляют обладателей медалей чемпионата мира прямо на это намекает. Федерация фигурного катания России на прямой вопрос о сходстве сроков отшучивается. «Догадайтесь сами», — ехидно отвечает гендиректор Федерации Александр Коган.

Данных о проблемах с трансляциями из Франции в России нет, но наверняка Первый выберет старт с российскими фигуристами, а не очередной триумф Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона с Нэтаном Ченом. Американца по предварительной информации звали в Россию, но с учетом накладок по времени рассчитывать на иностранцев больше не стоит. Разве что фигуристы из Белоруссии могут разбавить внутреннее соперничество, правда среди них нет коммерчески успешных фигур. А Кубок Первого канала — прежде всего коммерческий проект.

В прошлом году ему удалось раскрутиться за счет яркой вывески, когда команда Евгении Медведевой выступала против Алины Загитовой. Два капитана пусть и не выступали лично, но за счет своей большой фанбазы и ярких интервью придали турниру соревновательного нерва. Велика вероятность, что к этой схеме прибегнут и в этом году.

Прыжковому турниру нужны серьезные изменения

Возможно, сохранят и систему драфта составов капитанами команд. Пусть она и не сильно нравится участникам, зато она интересна зрителю и дает остроты битве между капитанами уже на старте. С прошлого года в этот перейдет и прыжковый турнир — нововведение в мире фигурного катания, авторами которого стали сами продюсеры Первого канала.

Идея о гендерном противостоянии и бурном прогрессе девушек с ультра-си давно заставляла задуматься о необходимости провести «битву полов» по аналогии с подобной в легкой атлетике, только вот в первой вариации у зрителей и спортсменов были вопросы к своеобразному формату и судейству. Отличная идея столкнулась с не самой хорошей реализацией, так что будем надеяться у организаторов было достаточно времени для анализа своих ошибок. В любом случае, лучше пробовать новые форматы, чем отказываться от них заранее.

Жаловались и на атмосферу, так как многие зрители купили билеты только на соревновательные прокаты, но проигнорировали прыжковый турнир. Хочется верить, что в Саранске не избалованная как московская яркими зрелищами публика охотно пойдет на арену в каждый из запланированных дней. Начнут фестивалем прыжков, после которого два дня будут соревновательные программы, а на воскресенье наметили еще и показательные выступления.

График насыщеннее, чем на многих официальных стартах! Кубок Первого канала также станет большой проверкой для новой арены в Саранске почти на девять тысяч зрителей. Здесь уже успели провести первенство России и финал Кубка страны, на которые собрать полные трибуны не удалось. Помешали как коронавирусные ограничения, так и статус соревнований. На Кубок Первого канала должны приехать все наши звезды, а Роспотребнадзор ослабил санитарный регламент, и к концу марта мы вполне можем рассчитывать на максимальную загрузку арены.

Участие Александры Трусовой пока под вопросом

Точных составов на Кубок нет, но согласно официальному дистрибьютору билетов на турнир kassir.ru ожидаются к появлению практически все наши лидеры. Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Виктория Синицина/ Никита Кацалапов; Александра Степанова/Иван Букин; Диана Девис/Глеб Смолкин; Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Камилла Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и ряд других спортсменов.

Единственный вопрос вызывает участие Трусовой. В среде фигурного катания несколько дней ходили слухи, что она турнир пропустит, а сегодня информацию об отказе фигуристки от соревнований опубликовали коллеги из ТАСС. Также о пропуске Трусовой турнира пишет ее фан-группа в Instagram Teamtrusova. Но официальной информации на этот счет пока нет.

В то же время в федерации фигурного катания России в анонсе турнира есть важное уточнение. «Не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд», — говорится в сообщении ФФККР. Многие фигуристы действительно прошли тяжелый сезон и имеет права на отдых, в то же время для раскрутки турнира критично участие звезд именно в прыжковом фестивале.

Федерация подробнее о регламенте, составах и капитанах команд пока не писала, подтвердив только общие данные о формате турнира и разделении фигуристов на две команды. В прошлом году на Кубок Первого допустили юниорок и хочется верить, что в этом традицию продолжат. Потому что их отстранение от международных стартов обиднее всего.

Кубок Первого канала. Саранск

24 марта. 18.00. Прыжковый фестиваль

25 марта. 17.00. Короткие программы

26 марта. 17.00. Произвольные программы

27 марта. 17.00. Показательные выступления