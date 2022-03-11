Тарасова и Морозов завершат карьеру? Решение зависит от многих факторов

Одна из сильнейших спортивных пар мира оказалась перед непростым выбором.

Чемпионат мира во Франции, скорее всего, пройдет без российских фигуристов. А что будет дальше — и вовсе вопрос. В таких условиях многие будут задумываться о дальнейшей карьере. Вот и 29-летний Владимир Морозов, выступающий в паре с 27-летней Евгенией Тарасовой, высказался о будущем. Призер Олимпиады отметил, что пока не знает, будут ли они продолжать карьеру. В активе пары — множество всевозможных медалей и титулов. Вопрос о будущем вполне логичен — а есть у Евгении и Владимира мотивация кататься дальше?

Мнение тренера

Тренер пары, который вел ее последние четыре года, Максим Траньков считает, что фигуристам есть что обсудить. Однако он уверен — у них есть все, чтобы продолжать карьеру дальше и добиться большего.

«Нужно закончить этот сезон, как-то сесть поговорить. Пока я не слышал от них заявлений, что они собираются прекращать свою спортивную карьеру. Тем более что, в принципе, есть все возможности продолжать. И здоровье есть, и, как мы видим, стабильность. Два серебра на двух Олимпиадах. Почему не замахнуться на что-то большее? В принципе, такие возможности есть», — приводит ТАСС слова Транькова.

Но не стоит забывать, что кроме Максима парой занимались еще несколько специалистов. И немаловажную роль в их успехе играл штаб Этери Тутберидзе. А вот с ним, по словам Владимира Морозова, пока определенности нет.

«С Тутберидзе про новый сезон пока не говорили, но думаю, она всегда готова поддержать и помочь спортсменам», — приводит слова спортсмена «РИА Новости Спорт».

Еще один специалист, работающий с парой, также не дал определенного ответа. Алексей Тихонов отметил, что ключевым будет мнение Евгении и Владимира.

«Я не знаю. Ключевое — их мнение. Я бы хотел, чтобы они еще покатались. Захотят ли они — вот вопрос. Количество работы — это что-то нечеловеческое. Если бы мы с Марией Петровой столько тренировались в своё время, то были бы непобедимы. Мир не стоит на месте. Нужно проделывать колоссальную работу, чтобы так чисто выступить», — сказал Тихонов после произвольной программы пар на Олимпиаде в Пекине.

Мнение пары

Сами фигуристы сразу после Олимпиады намекали, что думают о продолжении карьеры:

«Что дальше? Посмотрим, следующий цикл начинается со следующего сезона. Начнем ли его? Дайте этот закончить, впереди еще Кубок Первого канала, чемпионат мира! На который планируем ехать. В планах продолжение карьеры есть», — заявил Морозов «СЭ».

При этом, со слов, опять же, Владимира, им еще есть куда расти:

«Сейчас много аспектов развивается в парном катании. Много новых элементов, квады. Правила немного меняются. Мы можем улучшить все аспекты — хореографию, программу, компоненты».

Однако в настоящее время их будущее — открытый вопрос:

«Сейчас непонятно. Очень большую роль в решении будет играть ситуация в мире, непонятно, где будем выступать. Но все равно готовимся к Кубку Первого канала, только после него будем думать», — цитирует Морозова «БИЗНЕС Online».

Что будет с парой

Вопрос о дальнейшем продолжении карьеры Тарасовой и Морозовой действительно стоит. Но ответ на него зависит от нескольких факторов. Во-первых, мотивация у самих ребят. Они уже завоевали огромное количество. Единственные два значимых турнира, в которых Тарасовой и Морозову не удалось добиться победы, — Олимпийские игры и чемпионат мира.

В 2018 и 2022 годах пара завоевывала серебро Игр, на чемпионатах мира — два серебра и бронзу. На Олимпиаде в Пекине Евгения и Владимир показали свой личный максимум. По сумме оценок за обе программы спортсмены установили личные рекорды. Они выжали из себя максимум, доведя до слез Максима Транькова. Могут ли они еще лучше?

Безусловно, всегда есть куда расти. Фигуристы могут попробовать четверную подкрутку или более сложные прыжковые элементы. Но помогут ли они им?

Эта пара очень нестабильна. До Олимпиады они не выдали ни одного чистого турнира — ошибки были то в короткой, то в произвольных программах. Тем не менее в Пекине было два безупречных проката. Но, учитывая возраст, накатать и показывать чисто более сложный контент паре будет трудно.

Во-вторых, международная обстановка. Молодым питерским парам — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому — оказаться без международных стартов будет не так критично. Все-таки это еще очень молодые спортсмены, у которых впереди вся карьера. А вот для Евгении и Владимира внутренние старты уже не так важны и интересны.

Безусловно, они бы очень хотели выиграть чемпионат мира и Олимпиаду. Но сейчас, в обстановке неизвестности, невозможно понять, что будет со следующим сезоном (или даже сезонами). И если вдруг российские фигуристы окажутся вне международных стартов на ближайшие годы — то Тарасовой и Морозову точно не будет смысла продолжать карьеру. Без международной практики проходить новый олимпийский цикл совершенно бессмысленно.

Ну и третий фактор — желание самих ребят. Для всех поставленных целей — победы на чемпионате мира и на Олимпийских играх — у ребят должно быть огромное желание. Вновь пройти олимпийский цикл, отдаваться по полной на тренировках, усложняться, бороться с более юными конкурентами, подрастающими в России на данный момент.

Пока у них нет определенного решения о будущем. Но паре совершенно точно нужно хорошо подумать, нужно ли им это. И в случае положительного решения — запасаться терпением. Во всяком случае, от психологической ямы Олимпиада в Пекине их спасла. В 2018 году был провал в личном турнире (в произвольной программе) и серебро в командном. А в 2022 году они остановились в шаге от золота, в десятых балла. А таким фоном входить в новый олимпийский цикл будет намного проще, чем четыре года назад.