В Москве пройдет Кубок Первого канала. На этом турнире Валиева прыгнула тройной аксель, а Кондратюк заявил о себе

Что известно о предстоящем турнире, который пройдет в Москве.

Командный турнир по фигурному катанию «Тинькофф Кубок Первого канала» — снова в спортивном календаре. В прошлом году соревнования состоялись впервые — и имели успех. Если год назад этот турнир был дополнительным соревновательным опытом для наших фигуристов в период пандемии, то в этот раз — тренировкой перед чемпионатом мира во Франции. И безусловно — шансом показать себя накануне мирового первенства. «СЭ» собрал все, что известно о предстоящих соревнованиях на данный момент.

Что за турнир

Кубок Первого канала — это коммерческий турнир по фигурному катанию. В 2021 году призовой фонд турнира составлял 10 миллионов рублей, предоставленных организаторами — Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом.

Целью соревнований в официальном пресс-релизе называлась возможность соревновательной практики у ведущих российских фигуристов в условиях отмены чемпионата Европы. Турнир считался неофициальным — его результаты не должны отразиться на формировании сборной России и на отборе фигуристов на другие старты из календаря ФФККР.

Когда пройдет

Командные соревнования в рамках Кубка Первого канала назначены на 6 и 7 марта. Начало прокатов — в 17.40 (по московскому времени). Какие именно программы будут исполнять спортсмены в эти дни и состоится ли прыжковый фестиваль — пока не утоняется.

Исходя из данных портала kassir.ru, программа турнира планировалась примерно такой: 5-го марта — прыжковый фестиваль, 6-го — произвольные программы и 7-го — показательные выступления спортсменов.

Алексей Мишин сообщал РИА «Новости», что короткой программы в программе турнира нет:

«Очень жаль, что в формате турнира отсутствует короткая программа. Мы специально готовили новые короткие программы для Лизы и Жени, которые нацелены не только на Кубок Первого канала, но и, возможно, на чемпионат мира».

После переноса турнира из Сочи в Москву на сайте федерации фигурного катания сообщили, что регламент соревнований несколько изменен. Однако конкретную программу соревнований пока не обнародовали:

«В течение двух дней, 6 — 7 марта, состоятся командные соревнования», — говорится на сайте ФФККР.

Где пройдет

Изначально Кубок Первого канала должен был состояться в Сочи. Однако 25 февраля стало известно, что турнир перенесен в столицу страны:

«Командный турнир по фигурному катанию «Тинькофф Кубок Первого канала» перенесен из Сочи в Москву и пройдет на ледовой ЦСКА Арене ЗИЛ (ул. Автозаводская, 23а). Перенос вызван форс-мажорными обстоятельствами», — говорится на сайте ФФККР.

Также сообщается, что 8 марта, как и планировалось ранее, в «Мегаспорте» пройдут показательные выступления сильнейших фигуристов России — участников Олимпийских игр в Пекине «Чемпионы наших сердец».

Кто выступит

Пока конкретной информации о списке участников и капитанах команд не было обнародовано. В 2021 году в роли капитанов выступали Алина Загитова и Евгения Медведева. А на сам турнир приглашали спортсменов, занявших 1-6-е места на чемпионате России-2021, чемпионов Европы-2020.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган сообщил, что на турнире ожидаются выступления всей основной команды, включая Камилу Валиеву. А вот серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова может пропустить Кубок Первого канала. Об этом сообщал «КП Спорт».

Ожидается выступление фигуристов группы Алексея Мишина — Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды и Евгения Семененко. Об этом говорил сам тренер.

Но официального списка участников пока нет. Его появление ожидается в ближайшие дни на сайте ФФККР.

Формат турнира

В 2021 году турнир включал в себя два этапа с раздельным зачетом — прыжковый турнир и командные соревнования. Прыжковый турнир проводился в первый день соревнований, в нем соревновались 2 команды по 4 участника: женщины против мужчин. Затем были сформированы команды для последующих двух дней соревнований: «Красная машина» и «Время первых». Капитаны команд — Алина Загитова и Евгения Медведева — поочередно приглашали фигуристов в свои команды.

Фигуристы соревновались в короткой, произвольной программах мужского, женского одиночного катания, парного фигурного катания и в спортивных танцах на льду, их результаты суммировались для командных очков. Лучшая команда определялась по общей сумме баллов.

Судейство прыжкового турнира осуществлялось по старой судейской системе (6,0), а командных соревнований — по действующей системе ISU.

Чем запомнился в 2021 году

Безусловно, данный турнир — коммерческий и неофициальный. Но все же в 2021 году именно на этих соревнованиях произошли спортивные события, которые стали важными в карьерах отдельных спортсменов.

Камила Валиева именно на Кубке Первого канала впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях. До этого у нее были две попытки — и обе неудачные. Также именно на этом турнире фигуристка исполнила триксель и в короткой, и в произвольной программе.

Этот прыжок дал ей возможность создавать солидный отрыв от соперниц уже в короткой программе и установить мировой рекорд (который она же уже успела несколько раз обновить). Наивысшее достижение Валиевой в короткой программе с тройным акселем — 90,45, установлено на чемпионате Европы в Таллине.

На Кубке Первого канала Михаил Коляда исполнил четверной сальхов впервые за долгое время. До этого попытки были и в 2017 году, и в 2018-м, и один раз в 2019-м. В том же сезоне фигурист на него более не заходил, но вот в новом, текущем, — активно исполняет в программах, да еще и в каскаде.

Также на командном турнире случилось то самое героическое выступление новой звезды российского одиночного катания, из-за которого заплакала Евгения Медведева. Марк Кондратюк стал лучшим в произвольной программе. И как оказалось — это было только начало. С тех пор фигурист группы Светланы Соколовской успел выиграть чемпионат России, Европы, поучаствовать в Олимпийских играх.

В парном катании два дуэта сумели превзойти мировой рекорд (на тот момент): Евгения Тарасова/Владимир Морозов в произвольной программе набрали 158,45 балла, а Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 156,30.

Что касается танцев на льду, произошел важный момент для пары Александра Степанова/Иван Букин. Эту пару никогда не баловали оценками. Но именно на Кубке Первого канала началась тенденция, которая продолжается и в текущем сезоне. Хоть и судейство было не самым строгим — свои баллы фигуристы полностью заслужили, откатав обе программы чисто.

Александра и Иван получили за ритм-танец космические 90,75 балла (выше действующего на тот момент мирового рекорда 90,03). За произвольный танец Степанова и Букин набрали 134,20 балла — это была наивысшая оценка в их карьере. Понятно, что турнир неофициальный и это все нигде не отражено. Но для самой пары это был важный момент. Ведь их баллы начали расти — и растут по сей день.

Все эти вышеназванные моменты неофициального турнира впоследствии отразились на карьере фигуристов. Поэтому наблюдать за соревнованиями будет действительно интересно. Вдруг кто-то из фигуристов рискнет попробовать что-то новое?

К тому же есть вопросы по некоторым позициям в составе сборной России. Кого из мужчин отправлять на чемпионат мира: Андрея Мозалева, который неудачно выступил на Олимпиаде, или Михаила Коляду, восстановившегося после коронавируса? У федерации будет возможность посмотреть фигуристов в деле.