Эпоха феминизма. Женщины победили мужчин на прыжковом турнире по фигурному катанию в Москве

В «Мегаспорте» завершился уникальный турнир.

Шоу или «домохозяечное» гетто

Сегодняшний день для российского фигурного катания — исторический. Это, конечно, не Панин-Коломенкин, впервые надевший коньки, но очень важный рубикон, который может качнуть один из самых академичных видов спорта в сторону шоу, а может оставить, если позволите, в «домохозяечном» гетто. В «Мегаспорте» прошел сегодня официальный прыжковый турнир.

Это было необычно. Возможно, с трибуны даже немного странно и недостаточно динамично. Но формат имеет право на жизнь и на телевидении наверняка будет смотреться.

Первый канал отнесся к прыжковому турниру сурово-капиталистически и решил не показывать его в прямом эфире ни на сайте, ни по телевизору. Единственный вариант с прямым эфиром был доступен на японском J Sports, но тут аудитории фигурного катания нужно было разобраться с технологиями VPN и сменить IP-адрес на японский. Понятно, что до такого дойдут не все, так что Первый канал своим решением в этот раз показал, какой это важный для него актив, и поставил его сразу вслед за программой «Время». Если Mediscope через неделю не покажет рейтингов данного мероприятия — будет как-то очень обидно и бесперспективно для прыжкового формата.

Если что, трансляция на Первом канале — сегодня в 21.30 (мск). Внизу — очень много (!) спойлеров.

Медведева обыграла Загитову в показательных

Открывала турнир звезда Первого канала Алина Загитова, и она по прыжкам Евгении Медведевой проиграла — 1:2. Обе исполнили показательные номера: Загитова сделала тройной лутц, но упала с флипа в программе «Эсмеральда» — как и на шоу в ноябре. Медведева ограничилась тройным сальховом, но в двойном размере — под песню Анны Герман «Эхо любви».

Сегодня сам формат означал, что будет много нового. Получилось качественно. Заслуженная судейская бригада и ее комментарии на весь зал, представление в роли секс-символа Макара Игнатова и прочие фишки. Были, конечно, мелкие недостатки. Во время выхода на лед фигуристов не хватило музыки, но затем все очки отыграл за диджейским пультом мировая звезда Леонид Руденко. Именно он открывал Олимпиаду в Сочи.

Как и предлагал «СЭ», на прыжковом турнире вернули систему 6,0, но в гибридном варианте. К оценкам Аделины Сотниковой, Елены Чайковской, Татьяны Тарасовой, Тамары Москвиной и Максима Транькова добавляли базовую стоимость элемента.

Мужчины начали за здравие...

Перед первым раундом Ягудин в стиле «Ледникового периода» подъезжал к судьям и спрашивал мнение о турнире. Траньков, впечатлявший на фоне опытных дам роскошной прической, честно сказал, что болеть будет за парней. Потому что к ним меньше внимания прессы.

И ребята в составе Михаила Коляды, Макара Игнатова, Дмитрия Алиева и Андрея Мозалева начали сразу исправлять ситуацию. Хотя состав соперниц был, мягко говоря, не слабее: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.

В первом раунде, где нужно было повторять прыжки оппонентов, сначала Валиева принесла девушкам мизерное лидерство благодаря Москвиной — она «придержала» Коляду и поставила единственные 5,9.

Но затем Туктамышева упала с тройного акселя, а Игнатов сделал. Трусова приземлилась на две руки после четверного лутца, а Алиев был чист. Наконец, Щербакова отыграла еще 0,02 балла у Мозалева на каскаде четверной флип+тройной тулуп. Но общее преимущество мужчин было весомым: 68,70 на 66,54 балла. На табло, правда, девушек почему-то немного подтянули и набросили полбалла. Назовем это матриархальным коэффициентом.

...Но девушки уничтожили парней сложностью

Зато когда во втором раунде можно было заказать любой, самый сложный прыжок, мужчины дрогнули, и тут уже никакие «грибы» не понадобились. Несмотря на шоу, было заметно, что формат с отдельными прыжками действительно поддавливает. Да и трибуны были скорее не на стороне Транькова и мужчин. А может быть, повлияли слова об 1 миллионе рублей призового фонда, сказанные на всю арену перед стартом.

Мозалев и Игнатов на своих четверных (флипе и риттбергере) упали, а вот девушки были практически безупречны. Трусова, как бы издеваясь, делала лутц с поднятыми руками — и получила максимум оценок. И уже сами девушки перед решающим раундом вели два балла — 131,02 на 128,96.

В финальном раунде российские сборники мерялись каскадами. И тут произошел мини-ремейк командного турнира Пхенчхана. Лидер мужчин Михаил Коляда умудрился сделать «бабочку» на первом же прыжке в каскаде и получил пять нулей от судей. После этого борьба была завершена. Надо сказать, что арбитры тоже были активны у бортика — они часто подходили к Тарасовой и вместе советовались, споря о технике прыжков, а может, о том, как оставить интригу.

Добил ее Алиев, который тоже сорвал первый же каскад и тоже получил «нули». Щербакова, Валиева и Трусова отвечали каскадами типа четверной лутц+тройной тулуп+ойлер+тройной сальхов+тройной тулуп. Что само звучит уже инопланетно. Не было бы ограничения в пять прыжков — девушки могли бы делать их и дальше, и вместо цифр пришлось бы рисовать гигантский знак бесконечности.

В общем, девушки ожидаемо парней обыграли — но с какой-то разрывной разницей в 50 баллов (246,30 на 194,78). К сожалению, пока, Максим, большее внимание к девушкам заслуженно. Они это абсолютно недвусмысленно подтвердили.