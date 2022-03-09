Все дороги ведут в Саранск? Почему столица Мордовии стала столицей фигурного катания России

Город готовится принять третий крупный турнир за два месяца.

Кубок Первого канала все-таки проведут. Место определили с третьей попытки, вместо изначальных планов организовать турнир в Сочи и в Москве соревнования пройдут в Саранске в 20-х числах марта. Если заминка по времени еще объяснима, то по какой причине в очередной раз меняется место и почему выбор снова пал именно на столицу Мордовии, ясно не до конца. Совсем недавно в городе уже прошли финал Кубка России и первенство страны по фигурному катанию среди юниоров. Так в чем же секрет популярности этого края для спортивных чиновников и есть ли у Саранска альтернативы в нашей большой стране?

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Саранск — особенный город. Он, как и многие провинциальные центры, страдал от депопуляции в 1990-е и начале нулевых, но в десятые здесь наметился приличный демографический рост. Правда, в массе своей — миграционный. На привлекательность столицы Мордовии влияет много факторов: экономические условия, социальные связи, культурные особенности, непривычные для провинции амбиции и комфортные природные условия. Своя квартира в Саранске была даже у французского актера Жерара Депардье — в город его позвал экс-глава Мордовии Николай Меркушкин. Активность местных политических лидеров — одна из основных причин, по которым город, находящийся за пределами топ-50 крупнейших в стране, на слуху у всей России.

За последние 20 лет облик Саранска изменился до неузнаваемости. Местный архитектурный стиль изучается профильными специалистами как направление «капиталистического романтизма» — вольной трактовки идей авангарда в самые богатые для страны годы. Здесь построены новый театр, здания университета, музеи, национальная библиотека и множество объектов спортивной инфраструктуры — два ледовых дворца, огромный центр водных видов, стадион для легкой атлетики, стрельбище и даже огромный 45-тысячный футбольный стадион для матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Но турниры по фигурному катанию в Мордовии проводятся сейчас чаще, чем большие футбольные события. Каждый год в календаре ФФККР есть как минимум один крупный старт на аренах Саранска, а в этом году лучшие фигуристы России и вовсе приедут сюда в третий раз за два месяца.

«Мордовия Арена». Александр Федоров, Фото «СЭ»

В Мордовии каждый год по несколько турниров с 2011 года

Такая сверхактивность фигуристов в Саранске в 2022 году связана с долгожданным открытием крупнейшей в регионе ледовой арены на 8000 зрителей. Это долгострой, который заложили еще в 2010-м и планировали открыть к старту Олимпиады в Сочи. Но сроки откладывались, а вместе с тем рос и бюджет стройки. В итоге ленточку перерезали только перед Новым годом минувшей зимой, а уже в начале февраля первенством России по фигурному катанию была проведена первая серьезная проверка стадиона. Следом за первенством пару недель назад в Саранске провели финал Кубка России, а в конце марта здесь ожидается командный Кубок Первого канала, который так и не нашел себе площадки в Сочи и в Москве.

С 2016 по 2021 год в Мордовии ФФККР организовала 13 крупных турниров по фигурному катанию всероссийского и даже международного статуса. Каждый из них планировалось отдать новому ледовому дворцу. Но каждый раз строители не успевали, и в 2019-м чемпионат России, за которым следил практически весь мир, ютился на старом небольшом катке на 2500 зрителей.

«Саранск в последнее время выходит в лидеры у нас в стране по количеству соревнований по фигурному катанию, — сказал на открытии одного из турниров в городе президент ФФККР Александр Горшков. — И все эти соревнования проходят на самом высоком уровне. Только самые положительные ощущения от каждого турнира, и у меня, и у зарубежных коллег, гостей». Минимум два раза в год в Саранске бывали лидеры этого вида спорта. Традицию заложили в 2011-м чемпионатом страны и с тех пор не нарушали.

Саранск — это уникальные условия по доступной цене

Саранск видел абсолютно всех звезд фигурки этого века — от Евгения Плющенко до Михаила Коляды, от Ирины Слуцкой до Алины Загитовой. Именно в Саранске Александра Трусова с Анной Щербаковой и Аленой Косторной удивили весь мир, обыграв всех взрослых на чемпионате России, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский дебютировали на международной арене, а Юлия Липницкая выиграла свою первую значимую медаль.

Город старается подходить к организации турниров ответственно. Спортсменов заселяют в лучшие отели (наследие чемпионата мира по футболу — люксовые пяти- и четырехзвездные гостиницы), между отелями и стадионом ходят автобусы, есть горячее питание, тренировочный лед, учитываются пожелания фигуристов. Отдельно участники саранских соревнований отмечают качество льда — он приближен к эталонному и позволяет исполнять сложнейшие технические элементы без опасений за здоровье.

Из очевидных плюсов Саранска — развитая инфраструктура и география. Удобное железнодорожное сообщение, новый аэропорт, современные арены — и все по доступной цене. В большинстве наших областных и республиканских центров за ледовый стадион нужно биться с местным хоккейным клубом, а лучшие гостиницы требуют раннего бронирования и приличных финансовых вложений. В этом плане мордовский город выглядит лучше соседних мегаполисов — Нижнего Новгорода, Казани и Самары. Помимо Саранска фигурное катание часто гостит в Великом Новгороде, Йошкар-Оле, Сызрани, Челябинске и Красноярске. Но у этих городов сложнее логистика. Так что чиновников понять можно. От добра добра не ищут, и раз в Саранске турниры проходят без эксцессов и всех все устраивает, то зачем думать о новых вариантах? И все же хотелось бы видеть больше разнообразия. У нас сильнейшие в мире спортсмены, и их должны видеть как можно больше россиян во всех уголках огромной страны.