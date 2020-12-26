Что делать Трусовой и Туктамышевой с лидерством «Хрустального»? Расклады перед произвольной программой

Титул сегодня оформит Валиева. Или возможна сенсация?

Чемпионат России

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова — 80,31

2. Камила Валиева — 79,99

3. Дарья Усачева — 76,72

4. Александра Трусова — 75,76

5. Елизавета Туктамышева — 73,56

6. Елизавета Нугуманова — 73,26

7. Майя Хромых — 72,93

8. Анастасия Гулякова — 70,24

9. Ксения Цибинова — 68,84

10. Софья Самодурова — 67,70

Жители Челябинска, города, принимающего чемпионат России, не смогут увидеть самый рейтинговый турнир — произвольную программу одиночниц — в прямом эфире. Вместо него в программе значится финал «Ледникового периода». Его отсняли еще в конце ноября, но именно эта трехчасовая передача будет предварят программу «Время» для часового пояса МСК+2 (Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Тюмень). Главный турнир года в российском фигурном катании Первый покажет на Урале после 23 часов, по завершении «Голоса». Ну так и правильно, наверное. И здесь бы уже приступить к анализу возможной тактики на финал Ольги Бузовой или Ольги Кузьминой с Александром Энбертом — но вот по рабочему плану я должен написать анонс произвольной программы. Ну, давайте порассуждаем, кто же в ней может выиграть.

Допустят ли разнообразие?

Я ничего не имею против Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой, хотя вчера и получил много комментариев про «пасквили на малолетних девочек» и «заказ» под статьями и в личных сообщениях. Анна вообще сделала очень смелый выбор, положив на алтарь победы здоровье, Камила и Дарья сейчас — лучшие наши юниорки по любой судейской системе — российской, московской, международной.

Дарья Усачева, Камила Валиева и Алиса Лью. Фото Екатерина Беспалова

Но даже в прошлом году некоторые фигуристы говорили, что ТЩК воспринимается как единое целое. Очень интересно, кто выиграет в битве Валиевой и Щербаковой — а может, даже Усачева в случае ошибок подтянется — но куда интереснее, когда конкурируют разные школы и подходы. Плющенко — конечно, тренер начинающий, таких заслуг, как у Тутберидзе, у него нет однозначно. Но подход-то другой! И в подготовке спортсменов, и в отношении к шоу — заводить трибуны после проката, свешиваться с бортика, подбадривая подопечных, показывать пальцы вниз после оценок. А Мишин — человек, наоборот, с очень даже большими заслугами и фантастическим умением емко выразиться. Это то разнообразие, за которое мы любим спорт и мир. Страну с одной маркой стиральных машин на 280 миллионов мы вроде как уже оставили в прошлом.

Выдержит ли Щербакова?

В субботу утром на «Тракторе» пройдут тренировки произвольных программ у женщин. Кое-что станет понятно из них. Но после такой короткой программы Валиева остается фаворитом. Она всего в 0,32 балла от Щербаковой, но прыгает два четверных тулупа и может добавить триксель. У Анны тоже возможны два четверных — и это на 1,5 балла более сложный флип, но компонентная часть выглядит менее благоприятной, да и трикселя ждать не стоит.

Кроме того, произвольная программа по времени — это уже не вчерашние 2:50, а в случае Анны — 4:15. У Трусовой, к примеру, 4:08. От тяжелого дыхания чемпионки России в микрофоны Первого канала после короткой программы до сих пор не по себе. Некоторые коллеги даже призывали Анну сняться, но это явно не в ее характере и не в характере группы Тутберидзе. В ответ на вопрос о снятии сама фигуристка сказала, что даже не допускала такой мысли. Во второй части программы Щербаковой будет очень сложно. Нестандартные нюансы привносят в расклады нынешние болезненные времена.

Так что Валиева — фаворит, но фаворит не такой уж очевидный. Уже не раз мы видели: эта спортсменка — не робот с бронированным корпусом, чтобы делать все на автомате. Она волнуется и переживает происходящее. Я задал ей вопрос про реакцию на оценки — потому что его нельзя не задавать во вчерашней ситуации. Может быть, на месте фигуристок лучше относиться к цифрам в протоколе с юмором? Выработать какую-нибудь шутливо-дипломатичную формулировку «удивилась, Этери Георгиевна поставила бы не больше 50» и повторят. Потому что зажатость спортсменок из «Хрустального» в kiss-and-cry, да и на пресс-конференциях немного беспокоит — не меньше, чем постпневмонийные проявления.

Развилка для Трусовой

Что могут противопоставить те, кто остался за бортом? У Трусовой не такая уж очевидная развилка — снова с открытым забралом идти на четыре четверных, чтобы заставить судей повторить второй этап Кубка России, или делать чисто облегченный контент, рассчитывая на ошибки конкуренток. Выбору могла бы поспособствовать жеребьевка — если бы Александра каталась после представительниц «Хрустального». Но она вытянула бочонок с номером 14, а первая тройка будет кататься тройкой последней. До этого и разговоры, и действия на тренировках указывали на второй вариант. Но новые обстоятельства могут заставить задуматься о первом.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Туктамышева вчера в разочаровании сняла коньки и ушла в раздевалку без обуви, не захотев говорить со СМИ. А ведь она тоже только восстановилась от коронавирусной болезни и заслуживает од о героизме. Очень ненужная потеря балла из-за задержки на старте — Траньков в схожей ситуации крикнул Морозову «вставай!», но тоже не успел. Алексей Николаевич, кажется, тоже увидел время на табло — но лишь сказал несколько слов самому себе в маску. Но даже 74,56 — не то, что хотелось видеть после приземленного (единственного приземленного за день!) трикселя.

Поэтому ожидать невероятного преображения Елизаветы хочется, но вряд ли можется. Слишком много времени, банкетов и других мероприятий прошло с победы в «Гран-при». В женской одиночке теперь так — если в прошлом сезоне первая тройка почти не встречала сопротивления, то за эту осень виртуальный лидер успел поменяться уже несколько раз. А по такой логике ждать стоит сенсаций.