Медали любят тишину? Почему Щербакова доминирует на чемпионате России третий год подряд

В 16 лет подопечная Этери Тутберидзе может стать трехкратной чемпионкой страны.

Имя Анны Щербаковой фигурирует в СМИ сравнительно редко. Во всяком случае, по сравнению с именами ее одногруппницами — Алины Загитовой, Камилы Валиевой или Евгении Медведевой. Но двукратная чемпионка России продолжает работать. И может стать уже трехкратной чемпионкой страны, если проблемы со здоровьем сегодня не помешают ей сделать свой максимум. В короткой программе она уже одержала победу.

Стабильность

Щербакова практически не срывает элементы. А падения случаются чаще всего на квадах. В арсенале спортсменки их два: лутц и флип. Но в текущем сезоне фигуристка исполняла только флип, который с ее слов, более стабилен, добиваясь, тем самым, стабильного и чистого выступления.

В короткой программе она сделала тот же контент, что и год назад: дупель, флип и лутц+риттбергер. Щербакова исполняет то, что у нее отлично получается — и это дало результат, несмотря на ошибку во вращении. В произвольной вряд ли стоит ждать каких-то срывов — фигуристка, скорее все, откатает с одним квад-флипом. Но учитывая, что ее соперницы менее стабильны — этого может быть достаточно, чтобы вновь защитить титул. Такой настрой и у самой Анны — сделать то, что умеет.

— Сейчас мне главное отключиться от этих мыслей, потому что все равно прыжки в прокате собираю и нужно думать только о том, что это — элементы, которые я умею делать, и не волноваться, — сказала Щербакова после короткой программы.

Отсутствие давления

С именем Анны в интернете не найти ни одного скандала — ее репутация безупречна. Сама фигуристка очень осторожна в высказываниях, несмотря на свой юный возраст. Создается впечатление закрытой девушки, не выставляющей свою жизнь на показ и крайне редко обновляющей Instagram. И судя по всему — ей так комфортнее.

В мае кто-то взломал страничку спортсменки в соцсетях и написал об уходе от Этери Тутберидзе — Щербакова отреагировала оперативно, опровергнув данную информацию. И далее об этом все забыли — история, которая не требует внимания. Так считают и родители Анны.

— К фейкам уже давно привыкли, а взлом — это чья-то мелкая шутка с неясными целями. Даже по времени постов было очевидно, что это не Аня, не говоря уже о содержании. Эпизод, который вообще не стоит внимания, — заявил отец спортсменки в интервью «СЭ».

Это единственная громкая история, которая могла стать скандалом с участием фигуристки. Всю свою карьеру она провела в «Хрустальном», под руководством Этери Тутберидзе она тренируется с 9 лет. И судя по всему, уходить Анна никуда не собирается. Щербакова — менее медийная личность, нежели другие девушки из трио ТЩК.

Все это снимает с нее дополнительное давление, которое есть, к примеру, у Александры Трусовой, Алены Косторной или Евгении Медведевой. Поражение Щербаковой на чемпионате России вряд ли станет большой сенсацией, как и победа. Фигуристке остается лишь кататься в свое удовольствие и показывать результат. Тем более, что группа поддержки у нее довольно мощная.

Опыт

В первой тройке фигуристок после первого дня соревнований среди женщин Анна — самая опытная, это ее третий чемпионат России на взрослом уровне. Камила уступает своей одногруппнице всего несколько сотых балла. Но для Валиевой — это первый взрослый сезон. Уже был случай, когда юная фигуристка лидировала после короткой программы, но провалила произвольную.

В прошлом году Щербакова была второй после короткой программы и это ей не помешало выиграть. На текущем турнире Анне не нужно никого догонять — она уже впереди главных конкуренток, что дает ей возможность сконцентрироваться на своем прокате, а не наблюдать за соперницами. При этом, у фигуристки проблемы со здоровьем, о которых она лакончно упомянула на пресс-конференции.

— Я не очень хотела бы говорить о здоровье, — сказала Щербакова. — А выступать я очень хочу, поэтому я постараюсь в любом случае показать свой максимум, который смогу. Я с этого турнира не хотела сниматься ни при каких обстоятельствах.

Но вряд ли бы фигуристка стала выходить на лед себе во вред. Как раз на опыте — тяжелые травмы, переломы в ее карьере уже были. Зачем рисковать собой?

Артистизм

Фигуристка растет и улучшает скольжение. Несмотря на то, что Анна, как и все спортсмены, сидела на самоизоляции, ей удалось улучшить вторую оценку. В этом сезоне каждый следующий старт чуть выше, чем предыдущий. У Щербаковой в Сызрани — 111,44, а в Сочи — 111,92.

Что касается двух ее преследовательниц после короткой программы: у Усачевой — 105,08 в Москве, 106,84 — в Сочи. У Валиевой — 109,28 на втором этапе Кубка из-за не слишком удачной произвольной программы, а неделю назад было уже на два балла больше. Если следить по этим показателям — то Анна превосходит обеих конкуренток.

А если смотреть дальше — то компоненты Щербаковой превосходят и оценки Александры Трусовой, и Елизаветы Туктамышевой. Все это делает ее самой яркой фигуристкой турнира и дает дополнительный шанс на итоговую победу. Но все будут решать четверные прыжки. У кого они пойдут — та и станет чемпионкой. Но у Ани, пожалуй, шансов больше всех.

Сегодня Щербакова может стать первой одиночницей-трехкратной чемпионкой России со времен Аделины Сотниковой (с 2014 года) и первой, кому удалось выиграть национальный титул три раза подряд со времен Ирины Слуцкой (с 2002 года).

Все чемпионки России в женском одиночном катании

1993. Мария Бутырская

1994. Ольга Маркова

1995. Мария Бутырская

1996. Мария Бутырская

1997. Мария Бутырская

1998. Мария Бутырская

1999. Мария Бутырская

2000. Ирина Слуцкая

2001. Ирина Слуцкая

2002. Ирина Слуцкая

2003. Елена Соколова

2004. Елена Соколова

2005. Ирина Слуцкая

2006. Елена Соколова

2007. Ксения Доронина

2008. Ксения Доронина

2009. Аделина Сотникова

2010. Ксения Макарова

2011. Аделина Сотникова

2012. Аделина Сотникова

2013. Елизавета Туктамышева

2014. Аделина Сотникова

2015. Елена Радионова

2016. Евгения Медведева

2017. Евгения Медведева

2018. Алина Загитова

2019. Анна Щербакова

2020. Анна Щербакова