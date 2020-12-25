Двукратный олимпийский чемпион и тренер Александры Трусовой прокомментировал для «СЭ» судейство на чемпионате России.

Чемпионат России. Женщины

Короткая программа

1. Анна Щербакова — 80,312

2. Камила Валиева — 79,99

3. Дарья Усачева — 76,72

4. Александра Трусова — 75,76

5. Елизавета Туктамышева — 73,56

6. Елизавета Нугуманова — 73,26

В пятницу в Челябинске прошла короткая программа у женщин в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Первые три места заняли ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева. Все получили высокие баллы, несмотря на заметные ошибки — особенно это касается падения Камилы на тройном акселе. Фигуристка на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ» об удивлении баллами, ответила, что баллы удивили только цифрами — 99 сотых юниорка никогда не набирала. Комментировать сами оценки Валиева отказалась.

А вот тренер Александры Трусовой, которая получила невысокие 75,76 балла и пока занимает четвертое место, решил отреагировать. Евгений Плющенко явно недоволен — и он говорит, что не только он.

— Евгений Викторович, ваш комментарий по сегодняшним выступлениям и оценкам.

— Саша сегодня каталась очень хорошо, на мой взгляд, это был ее лучший прокат за весь сезон, несмотря на то, что она не прыгала аксель 3,5 оборота. Она сделала, отстояла все вращения, все они получили четвертый уровень. Дорожка, по-моему, немного недооценена, можно было тоже ставить высший уровень. Больше могли быть и надбавки от судей. Это что касается Саши.

Но чуть завышенные оценки были и другим спортсменкам, вот так мне кажется. Сегодня общался уже со многими тренерами, специалистами. Общались на тему того, что фигуристкам, которые занимают лидирующие места, действительно ставятся баснословные баллы за падения, за несделанные вращения. Им ставят совершенно другой уровень, которого по идее быть не должно.

Посмотрел распечатки — за сорванное вращение судьи ставят не минусы, а один поставил 0, другой вообще +3. Один +3, а несколько других -2! Минус два — нормальная оценка, да, ее можно смело ставить.

У других девочек то же самое. Саше поставили attention, восклицательный знак на флипе. Хотя там его нет, мы исправили это ребро, она уже прыгает флип с внутреннего. Но судьи думают, видимо, что мы не тренируемся, не работаем и не учим. Другим девочкам, у которых не просто неясное, а неверное ребро, наоборот, почему-то ничего не ставят. Это парадокс, с моей профессиональной точки зрения. Я в недоумении! И многие тренеры тоже. Мне кажется, скоро эти слова будут исходить не только из моих уст, но и от других людей. Что-то здесь не то, что-то неладное. Спортсменка падает с тройного акселя — и получает примерно 80 баллов. То есть если она его делает, то она набирает больше мужчин, которые в коротких программах прыгают четверные?

— Получается, так.

— Получается. Ну это же из области фантастики! А оказывается, реальность.

— Саша физически себя сейчас как чувствует? Многие здесь катаются после болезней.

— Саша на сегодняшний день травмирована. Катается с серьезной травмой.

— Это та история с тейпом на задней поверхности бедра?

— Да, травма есть. Но мы не снялись. Саша — молодец, она сказала — я хочу соревноваться, буду бороться.

— Вы с судьями, техническими специалистами по ходу сезона контактируете? Ведь вы не первый раз недовольны судейством.

— Конечно, контакт есть. Сегодня мы уже встречались по этой теме, я говорил с Александром Лакерником. Завтра тоже договорились встретиться, мы посмотрим все видеоматериалы. Может, я чего-то не понимаю? И другие тренеры тоже, по всей вероятности. Так что да, сегодня обсуждали.

— И что вам говорят?

— Говорят, что так все должно быть. Они не видят ребер на флипах и лутцах у некоторых фигуристок. Все в порядке. А у Трусовой ну очень видно. (смеется)

— Может, вам мониторы им другие купить просто? У вас же есть возможность скинуться наверняка.

— Да мониторы нормальные! Там просто, видимо, зарядка идет другая. Они заряжаются по-особенному, от определенных людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идет, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю.

Мы будем думать, что делать. Мы понимаем, как идут эти процессы. Валиева действительно хорошо катается, она умеет скользить, ноги тянет. Никаких претензий. Но по сегодняшнему дню вопросы есть по всем. Вот у Усачевой почему не видят ребро? Ее шатает на выезде, а ставят +3. Это можно объяснить только хорошей зарядкой. Если судья ставит плюс три за такое вращение, куда он смотрит? Может, параллельно монитору, на Трусову? Что она там не так на разминке делает? Это самые простые банальные вопросы, у кого-то есть проблемы даже с перебежками, а человеку потом прилетает 9,50 и 9,75. Происходит абсурд. Раньше я думал, может, я один такой не в себе, неудачник? Но такой ощущение, что не я один уже. У нас уже большая часть сообщества фигурного катания — неудачники.