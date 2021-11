Яркая Косторная экспериментирует и борется с собой. Чемпионке Европы очень нужен финал «Гран-при»

Выводы по выступлению фигуристки во Франции.

От Косторной ждут идеального владения коньком, тройного акселя и таких же ярких выступлений, как раньше. Но почему? Человек растет, взрослеет, меняется. Во Франции Алена заявила, что не хочет возвращения старой Косторной — она желает показать всем новую себя.

«Я не хочу возвращения той Косторной. Я хочу быть новой. Я новая, другая. Хочу вернуться к лучшей версии себя — намного лучшей, чем та, что была раньше. Я выросла, уже не маленький ребенок. Немного другие жизненные позиции, мысли... Наверное, просто стала старше и могу донести что-то более серьезное, чем было раньше», — заявила фигуристка в микст-зоне после проката произвольной программы.

Ее катание во Франции уже показало очертания той Алены, которая может вновь очаровывать публику и судей. Но есть вещи, которые мешают Косторной вновь показать себя с лучшей стороны.

Борьба с акселем

Один из основных вопросов по Алене — это тройной аксель. Теперь он ей необходим как воздух. Ранее ей удавалось быть на одном уровне с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой и без него — за счет идеального скольжения. Теперь же, с нынешним уровнем конкуренции, без акселя претендовать на высокие места нереально. Да и после всех проблем прошлого сезона и скольжение уже не то.

Отношения Косторной и акселя пока напряженные, все попытки в текущем сезоне закончились «галкой» или q в протоколе (хотя в короткой программе в Канаде очень сомнительное приземление в четверть, но судьям, похоже, лучше видно). Но главное то, что она пробует его вновь и вновь.

В минувшем сезоне Алена даже не заходила на этот прыжок ультра-си. Теперь же важно продолжать попытки. У нее не было технических проблем, как у Саши Трусовой, что она так и не смогла ни разу приземлить элемент на турнирах. Вероятнее всего, все проблемы в голове. Косторной нужно вновь обрести уверенность в этом прыжке — и тогда он снова будет ее личным козырем.

Благо время у нее на это еще есть — даже целый турнир. В финале «Гран-при», в котором у Алены еще есть шансы оказаться, ей не будет важна победа — она у нее уже была. Гораздо важнее будет попрактиковаться в тройном акселе — и сделать это по максимуму. В идеале — попробовать старый набор из одного в короткой и двух в произвольной. Но тут уже как решит тренерский штаб.

Борьба с собой

У Алены во время проката короткой и произвольной программ было совершенно разное настроение. В короткой фигуристка по решению штаба не стала прыгать тройной аксель, а просто показывала свое катание. Баллы были чуть ниже, чем в Канаде, но дорожка шагов — третьего уровня, все вращения — на четвертый.

В Ванкувере Алена заходила на тройной аксель и, по мнению судей, приземлила его в четверть. Дальше программа получилась немного скомканной, и дорожку оценили аж на второй уровень, а последнее вращение — на третий. Будто после акселя фигуристка совсем поникла.

Такого не случилось в Гренобле в короткой программе с дупелем. Но произошло в произвольной после падения с акселя. В этот раз на баллах это практически не отразилось — все элементы исполнены на плюс, дорожка шагов — вновь на третий уровень. Но ощущалось именно настроение фигуристки. Это отметили и эксперты.

«Является ли неудачный тройной аксель Косторной проблемой психологии? Нет, видно, что все прыжки, да не обидится Алена, немножко из последних сил, хотя техника у нее просто феноменальная. Меня больше всего расстроило, что она очень сильно показала, что после тройного акселя все кончилось. Она катала программу, просто делая одолжение, из-за этого программы не было от слова «совсем», — заявил Александр Жулин.

Видно было, что Алена действительно задумалась о неудачной попытке тройного акселя. И от этого программа не сияла теми красками, которыми должна. Ведь самой фигуристке она очень нравится, об этом Косторная сказала на пресс-конференции:

— Прокатом своим я в целом довольна, но разочаровал аксель, хотелось бы прыгнуть два. Я его тренировала очень много... ну ладно, не много, но больше, чем перед этапом «Гран-при» в Канаде. Почему не выехала с него, сама не поняла. Он ни разу здесь хорошо не получился, не знаю, с чем это связано. Возможно, настолько сильно хотела его показать и зацикливалась на этом.

Остается надеяться, что после этого этапа Алена сделает выводы и будет катать всю программу вне зависимости от акселя. И как она сама отметила, не будет на нем зацикливаться.

Борьба со всеми

После этапа во Франции фигуристка заработала новое прозвище в СМИ — королева эпатажа. И тому сразу две причины. Во-первых, это яркий показательный номер в образе героини комиксов Харли Квинн. Программа поставлена под саундтрек к первой части «Отряда самоубийц» You Don't Own Me и под Boss Bitch — из фильма «Хищные птицы». Получилось все очень ярко и интересно. Включая костюм фигуристки — платье, похожее на то, что носила актриса Марго Робби в фильме о Харли Квинн.

Второй причиной для подобного прозвища стал яркий макияж фигуристки к произвольной программе, который не обсудил только ленивый. Глиттер стал широко использоваться после появления на подиуме с кутюрного показа Christian Dior в июле 2007 года. Тогда на бровях моделей были блестки широкими мазками. В 2016 году на Неделе моды в Нью-Йорке активно использовался эффект «слезы из блесток».

С тех пор тренд используют любители яркого макияжа, визажисты для подготовки моделей к ярким фотосессиям. Вот и Алена сочла нужным воспользоваться этим трендом. «По поводу макияжа и причесок — я все придумываю сама», — рассказала Косторная после «Гран-при» Франции.

Кто-то раскритиковал фигуристку, кто-то поддержал. Но как выглядеть — девушка точно будет решать сама. Все эти эпатажные образы чем-то напоминают легендарную немецкую фигуристку Катарину Витт. Она тоже поражала публику своими эпатажными образами — костюмами и заколками для волос. Возможно, Косторная будет русской Витт за счет макияжа. Остается только решить проблемы, которые мешают ей сиять на льду.