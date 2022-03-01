Важные изменения в карьере талантливого юниора.

Известный молодой фигурист Николай Колесников в своих соцсетях сообщил, что покидает группу Этери Тутберидзе. Теперь он будет тренироваться в ЦСКА у Светланы Соколовской, наставника Марка Кондратюка и Александра Самарина. Колесникову всего 12 лет, но он уже считается звездой и всерьез рассматривается специалистами как будущий лидер сборной России. Николай хорош как в техническом плане, так и в артистическом. Что ему даст новая школа и какие причины могли побудить юного гения покинуть самую успешную школу в стране — «Самбо-70» и каток «Хрустальный»?

Один из самых перспективных одиночников испытывал проблемы со стабильностью

Вот и начался трансферный сезон в фигурном катании. В 2020-м в разгар пандемии мы не без интереса следили за охотой на звезд команды «Ангелов Плющенко», так и в этом не менее сложном межсезонье держим руку на пульсе. Первый большой ход делает команда ЦСКА и Светланы Соколовской. О переходе в ее группу Николая Колесникова сначала сообщили различные российские СМИ, а спустя пару часов все подтвердил и сам фигурист. Он выложил в Instagram классический пост со словами благодарности в адрес предыдущего тренерского штаба и рассказал о важных изменениях в своей карьере. Правда, где конкретно будет теперь тренироваться, все же не сообщил — так что ссылаемся на коллег с «РИА Новости Спорт».

«Хотим выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. К сожалению, в жизни любого спортсмена может наступить момент, когда нужно попробовать что-то изменить, чтобы идти дальше к своей цели», — обращается Колесников к Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Дудакову и всем остальным специалистам «Самбо-70» и сотрудникам ледового дворца «Хрустальный». Из таких стандартных фраз сложно делать выводы о причинах смены места подготовки. С другой стороны, последние старты юной звезды говорят о проблемах со стабильностью. На первенстве страны он остался четвертым из-за провала в короткой (но выиграл произвольную), а на недавнем финале Кубка и вовсе остался на девятом месте. Сложности с четверными, отсутствие уверенности на зубцовых прыжкам и определенные ментальные проблемы не давали до конца раскрыться очень интересному фигуристу.

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Николай искал личный подход, и каток Соколовской — отличный выбор

«Разволновался, но, значит, буду работать еще больше, — говорил недавно Колесников в беседе с «СЭ» после неудачного выступления. — Вроде бы спокойно выходил, но не вышло. Не удалось собраться. Тренеры расстроились, что я не сделал эти вращения. Отругали меня». Николай признался, что ему часто достается за неудачные выступления, правда, относится он к этому по-философски. К тому же понимает, что чаще всего выговор был за дело. Тренировался Колесников вместе со старшей группой со всеми нашими звездными девушками — Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Александрой Трусовой и остальными. Сверхсложные программы Трусовой настраивали Николая на изучение новых элементов, в то же время при большом количестве спортсменов на льду не всегда есть возможность обеспечить личный подход к каждому. Поэтому при всех плюсах предыдущей команды переход к Соколовской стоит рассматривать для Колесникова как к шаг к чему-то новому.

К тому же каток Светланы Владимировны — один из самых позитивных в стране, а она практикует близкие и доверительные отношения с учениками. Посмотрите хотя бы на то, как она общается с лидером своей группы Марком Кондратюком! При этом без нужного спарринга Колесников не останется. В деле тот же Кондратюк, который не собирается заканчивать в ближайшее время, продолжает тренироваться и Александр Самарин. В то же время прямой конкуренции с Кондратюком и Самариным прямо сейчас у Николая не будет. Его приглашение — это ход в лучшем случае на Олимпиаду в Турине, а вероятнее всего, даже под Олимпиаду 2030 года. Сейчас по возрасту ему нельзя выступать даже на международных юниорских стартах, а дебюта по взрослым Колесников будет ждать в случае изменений возрастного ценза в лучшем случае четыре с лишним года.

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Колесников выигрывал детский «Ледниковый период»

Так что требовать от парня и Соколовской результатов прямо здесь и сейчас не стоит. Следует воспринимать их совместную работу как долгосрочный проект, по итогам которого мы можем получить своего Юму Кагияму. Все же оценили этого дерзкого и харизматичного японца на Олимпиаде в Пекине? Многие видят схожие черты между ним и нашим Колесниковым. Впервые покорил публику Николай еще в 10 лет, когда уверенно выиграл второй сезон телепроекта «Ледниковый период. Дети». В отличие от взрослого аналога, детское шоу имеет сильную спортивную составляющую, а чемпионы проекта оцениваются экспертами как сильнейшие в своей возрастной категории. К примеру, по девушкам в разные годы успешно выступали в «Ледниковом периоде» нынешние юные звезды «Хрустального» и «Ангелов Плющенко» — Вероника Жилина и Софья Акатьева. Колесников как судей в телешоу, так и настоящих профессиональных арбитров на соревнованиях прежде всего удивляет своим не по годам зрелым катанием.

Есть мнение, что артистизм и скольжение — это врожденное. Дар, который не возместить тренировками. И у Николая точно есть предрасположенность к высокой второй оценке. Он словно растворяется на льду и уносит за собой зрителя, невольно заставляя задуматься: а правы ли те критики, кто хочет дополнительно ограничить право юниоров бороться со взрослыми? Ведь субъективное впечатление от программ Колесникова не менее сильное, чем от программ участников последнего чемпионата мира и Олимпиады. Есть в арсенале Николая и четверные. Пусть пока только тулуп и сальхов, причем не всегда успешные. Главная проблема — до сих пор нет акселя, но мужчины, как правило, выходят на свой пик позже девушек, так что нагнать Николай еще успеет. Главное, не торопить его и тренера. Соколовская уже доказала на примере Кондратюка, что ей можно доверять и она способна доводить юные таланты до высшего уровня, а с новым переходом ее команда и вовсе становится серьезной силой в табели о рангах российского фигурного катания.