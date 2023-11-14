Эпоха четверных в прошлом? С уходом Трусовой и Щербаковой мы потеряли и гонку за ультра-си

Техническая деградация женского одиночного катания налицо.

Завершился уже четвертый этап российской серии «Гран-при», но мы так и не увидели по-настоящему впечатляющего с технической точки зрения выступления у девушек. Были попытки исполнить ультра-си от Камилы Валиевой, Алины Горбачевой, Марии Парамоновой и Дарьи Садковой. Но успешно приземлила четверной во всей серии пока только Аделия Петросян.

Единственный успешный тройной аксель также на счету Аделии. Получается, что за ней — пустота? Ведь говорить о тотальном доминировании наших одиночниц больше не приходится — на международных стартах за это время также был сделан один четверной прыжок и один тройной аксель. Получается, что «гонка» завершилась с уходом Александры Трусовой и Анны Щербаковой?

Петросян — единственная, кто держит женское одиночное на плаву

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не спешит допускать россиян до стартов под своей эгидой под любыми, пусть даже самыми строгими условиями. Поэтому единственной опцией, которая позволяет нам оценить хотя бы примерный расклад сил, — это сравнение результатов на российских стартах и зарубежных. В прямых сравнениях баллов смысла немного, все-таки это показатель субъективный. А вот если сравнить технический контент... Последние лет пять российские одиночницы несли на себе бремя безусловных фавориток любого турнира, на который они заявятся. А самое главное, их представляли как символ прогресса. Отчасти это было справедливо, ведь именно переход во взрослые Анны Щербаковой и Александры Трусовой будто раз и навсегда изменил этот разряд. Четверной прыжок у девушек сначала выглядел диковинкой, а затем стал обязательным условием для перехода на элитный уровень.

Постепенно четверные стали осваивать и другие одиночницы — как в России, так и за рубежом. Но текущий сезон первый, когда не выступает ни Анна, ни Александра. Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин перед стартом четвертого этапа российской серии «Гран-при» в Казани заявил, что не заметил упрощения техники из-за решения девушек приостановить карьеру. На его взгляд, наоборот, мы видим не просто сложный контент, но и работу над общим качеством катания, второй оценкой... Только вот в реальности от полного провала женскую одиночку спасает пока только Аделия Петросян. Девушка явно не в оптимальной форме и из всего своего обширного набора выкатывает только четверной флип и тройной аксель. Оба прыжка получились по разу, но ни у кого из остальных российских фигуристок не было и такого.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На два прыжка ультра-си в России пришлось два ультра-си за рубежом

В Омске четверной сальхов попробовала 15-летняя Мария Парамонова из ЦСКА — неудачно. В Казани на четверные заходили сразу три девушки — Алина Горбачева, Дарья Садкова и олимпийская чемпионка Камила Валиева. Однако у всех одинаковый результат — явный недокрут и падение. И если плохую форму Горбачевой и Валиевой еще можно объяснить напряженным эмоциональным фоном и проблемами, напрямую со спортом не связанными, то почему не выкатывает единственный прыжок ультра-си молодая звездочка Этери Тутберидзе — непонятно. Конечно, мы пока не видели в деле Софью Акатьеву — ей еще предстоит выйти на свой первый старт в сезоне. Но хоть кто-то всерьез рассчитывает, что девушка после травмы, из-за которой она пропустила уже несколько месяцев, выйдет и сразу будет выдавать квады на-гора?

На международной серии «Гран-при» от ISU мы увидели также один четверной и тройной аксель — полный паритет. Причем оба прыжка получились максимально неожиданными. Триксель на домашнем этапе выдала Эмбер Гленн. Она впервые покорила элемент и сделала это в 24 года — в момент, когда казалось, что ее карьера катится к закату и единственным важным фактом из биографии спортсменки будут романтические отношения с Нэтаном Ченом. Четверной тулуп сделала Рион Сумийоши, о которой не знали ранее даже самые дотошные фанаты японского фигурного катания. На ее счету уникальное достижение: она прыгнула самый «возрастной» четверной — в 20 лет. До этого самым «старым» был прыжок казахстанской одиночницы из «Хрустального» Элизабет Турсынбаевой — на ЧМ-2019 ей было 19 лет. Конечно, была еще и Елизавета Туктамышева, но петербургская Императрица так и не приземлила чистый тулуп в прокате.

Анна Фролова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ждать следующее поколение придется дольше обычного

Так что больше говорить о превосходстве российских одиночниц над иностранками не приходится. Нет, конечно, допусти россиянок до международных стартов, наверняка они бы заняли призовые места и даже побеждали бы, однако это была бы борьба, а не безусловное доминирование, к которому мы все уже успели привыкнуть. И если казанский этап хотя бы показал качественный средний уровень, то на турнир одиночниц в Красноярске трудно было смотреть без сожаления о предыдущей эпохе. При всем уважении к Анне Фроловой, еще совсем недавно у нее не было бы и шанса попасть в топ-3. А сейчас она кандидат на медали и чемпионата России, потому что весомых технических аргументов у соперниц больше нет, а по компонентам Фролова справедливо даст фору многим экс-квадисткам.

Важный момент — текущая ситуация не аномалия, а очевидная тенденция. В прошлом году мы также видели единичные попытки ультра-си. Даже «королева квадов» Александра Трусова от них отказалась, после чего и решила, возможно временно, уйти из спорта. Вместе с четверными российское женское одиночное теряет яркие имена, которыми можно было бы привлекать людей на соревнования. Есть, конечно, и объективные факторы, такие как смена поколений, постолимпийские сложности, усталость от международной изоляции. Какой резон той же Щербаковой после всех ее травм рисковать здоровьем ради медали на турнире «Край Курая» в Уфе? Только вот легче от этого не становится, потому что ждать следующего поколения придется долго — по новым правилам взрослыми спортсменками считают только тех, кому есть 17 лет. Протянут ли так долго на топ-уровне Вероника Жилина и Маргарита Базылюк?