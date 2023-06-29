Щербакова впервые высказалась после слухов о возвращении в спорт. Что она заявила?

Олимпийская чемпионка рассказала о том, над чем работает в Новогорске.

Анна Щербакова после слов Ильи Авербуха о возможном возвращении — снова реальный игрок в преддверии сезона-2023/24. И хотя в ее возвращение пока верится с трудом, главное было услышать мнение самой спортсменки. Корреспонденту «СЭ» удалось задать Щербаковой самый волнующий вопрос о возобновлении карьеры на мероприятии в честь сотрудничества фигуристки с китайским брендом техники TCL. Ответила она, как всегда, красиво и обтекаемо, чтобы каждый услышал для себя тот ответ, который нужен.

Если я вернусь, все об этом узнают

— В этом году у вас новый график, много публичных мероприятий. Сложно ли было перестроиться?

— Уже привыкла к этому. Мне кажется, классно, когда много работы, когда ты всегда чем-то занят. Мне скорее тяжелее найти место, когда нет никаких дел, а когда ты постоянно что-то делаешь, мне комфортнее.

— Можно ли по напряжению сравнить это со сложным соревновательным графиком?

— Чуть-чуть разные нагрузки. Естественно, физически ты больше устаешь при подготовке к соревнованиям, когда ты тренируешься с утра до ночи и нет времени на что-то еще. Но эмоционально и морально ты больше устаешь, когда пытаешься совмещать все и сразу. От такой медийной работы я все-таки теряю силы, а от тренировок, если они хорошие, скорее заряжаюсь. У меня бывает такое, что еду с какого-то мероприятия на тренировку уставшая, выжатая как лимон, даже слово тяжело сказать. Потому что я в целом интроверт и часто энергию во время общения отдаю. И вот без сил выходишь на занятия, у тебя начинает все получаться, и в итоге я с тренировки выхожу заряженная. Думаю: «Откуда у меня столько сил?» По идее я должна была устать, но, наоборот, взбодрилась.

— Сейчас очень много разговоров про ваше возвращение, Илья Авербух сказал, что вы об этом думаете. Правда ли вас ждать на соревнованиях в новом сезоне?

— Честно говоря, я не люблю разговоры о чем-то несовершенном. Если это случится, это не пропустят, все об этом узнают, поэтому будет что обсудить. Пока не хотелось бы это никак комментировать и обсуждать.

— Над чем сейчас работаете в Новогорске?

— Над восстановлением физической формы.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На тренировках во Франции Амодьо не давит на своих подопечных

— Вы активно делились с фанатами красивыми фотографиями с отдыха. Получилось ли восстановиться перед чередой спортивных мероприятий и шоу?

— Да, у меня был абсолютно прекрасный отдых, и в завершении отдыха нам удалось собраться всей семьей, чего давно не получалось сделать, и немного попутешествовать. Мне это скорее немножко детство напомнило, мы так часто всей семьей путешествовали. В том же Париже я выкладывала фотографию «9 лет спустя», на том же месте сфотографировались, так что множество приятных воспоминаний.

— У вас недавно был мастер-класс во Франции. Кто пригласил и как все прошло?

— Меня пригласил Флоран Амодьо. Мы с ним познакомились пару лет назад. Я, естественно, следила за ним уже давно. Последний его чемпионат Европы смотрела в прямом эфире — плакала у экрана, очень трогательно было. Следила за ним как за фигуристом еще с детства, когда совсем маленькая была и особых перспектив у меня не намечалось. Были подписаны друг на друга в соцсетях, он поздравлял меня с какими-то соревнованиями. Для меня это, конечно, всегда очень непередаваемое ощущение — это спортсмен, за которым ты в детстве следил и который казался для тебя недосягаемым.

Потом я начала участвовать в крупных соревнованиях, и многие фигуристы, за которыми я в детстве следила, писали мне, поддерживали и поздравляли. Это все придает сил. Первая реакция — удивляешься, что они тебя знают. В начале общение было такое. Пару лет назад познакомились лично, нам очень интересно было вместе общаться, нашли общий язык и много тем для разговора. Одна из них, кстати говоря, это Новогорск, где Флоран много тренировался.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Весь этот год Флоран часто звал меня к себе, говорил: «Было бы классно, если бы у тебя появилась возможность приехать в академию». То есть это скорее дружеский визит, нежели официальный мастер-класс. Наконец появилась возможность совместить семейную поездку и заодно заскочить к Флорану. Я приехала, очень классно провела там пару дней. Приходила к ним на тренировки, поначалу просто наблюдала, как все это происходит. Для меня это тоже большой опыт — посмотреть, как они тренируются. Много интересного увидела. Потом выходила на лед. Поначалу стеснялась, Флоран сам меня спрашивал: «Что ты думаешь об этом и об этом?» Обсуждала с ним, рассказывала свое видение.

Часто было такое, что смотрю на кого-то и говорю даже не замечания, а просто делюсь своим опытом: «Вот это нравится, здесь можно вот так сделать». И Флоран такой: «Вот-вот-вот! Сейчас, подожди». Зовет фигуриста и говорит: «Теперь скажи ему то же самое». Повторяла, а он замечает: «Вот, сколько раз я тебе говорил. Сейчас Аня скажет, сразу все поймешь». Были ситуации, когда я что-то скажу и Флоран говорит: «Десять раз ей такое указывал, а ты сказала — и сразу исправила». Наверное, просто свежий взгляд какой-то. Поприсутствовала на тренировках, поделилась своим опытом. По завершении было что-то вроде пресс-конференции, когда все спортсмены задавали мне вопросы и мы с ними просто общались. Несколько часов просидели, у ребят было много совершенно разных вопросов. Просто делилась своим мнением, опытом, обсуждали.

— Во Франции и России отличается тренировочный процесс?

— Не могу сказать, что мне есть с чем сравнить. В российской школе я была только в стенах «Хрустального», поэтому могу сравнивать с подходом наших тренеров. Конечно, различия есть, но мне очень понравилось, как Флоран относится к работе. Он на спортсменов не давит, а на своем примере показывает, с какой самоотдачей надо кататься. Думаю, своими результатами он показывает, чего можно добиться.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Есть какое-то соревнование, которое часто пересматриваете?

— У меня есть довольно банальный список стартов, которые являются моими любимыми. Не могу сказать, что я часто сажусь и пересматриваю свои прокаты, но если бывает такое настроение, то это прокаты с трех победных чемпионатов России, Олимпиада...

— Чемпионат мира не назвали.

— Потому что не пересматриваю. (Смеется.) Конечно, пару раз я его видела, но с меньшим энтузиазмом.

— Почему?

— Если я допустила какие-то ошибки в прокате, то после соревнований я прокат пересмотрю миллион раз, чтобы все детально рассмотреть. Но в целом хочется больше вспомнить позитивные эмоции, а мои ошибки не доставляют таких эмоций, поэтому не люблю их разбирать. А когда произвольная началась с падения, то энтузиазма после просмотра нет. То есть я все равно горжусь этим прокатом. Прекрасно у себя в голове понимаю, что собраться после падения, все доделать, бороться за прокат... Я все еще горжусь, что сделала тот же лутц — риттбергер последним элементом. В принципе прокатом я горжусь, но не скажу, что при этом часто его пересматриваю. Там скорее эмоции от победы. Мне иногда попадается, как люди делают «эдиты», видео с тем моментом. Там была самая искренняя реакция на победу, ее пересматриваю с удовольствием.