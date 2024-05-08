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Фигурное катание

Сегодня, 17:45

Не количеством, а качеством? ISU хочет ограничить число прыжков фигуристов и строже наказывать за ошибки

ISU намерен ограничить число прыжковых элементов в фигурном катании
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Илья Малинин.
Илья Малинин.
Фото Getty Images
Новый спор об артистизме и технике.

Уже через месяц в американском Лас-Вегасе пройдет конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Именно там функционеры обсудят дальнейший вектор развития фигурного катания, поэтому предложения к обсуждению на конгрессе готовятся сильно заранее. Идей много — от предложения американцев снизить возрастной ценз в парах или идеи Нидерландов увеличить количество рекламы на олимпийках до по-настоящему серьезных изменений — таких как уменьшения числа прыжковых элементов и ужесточения наказаний за падения. Чего хотят добиться подобными мерами и каким может стать фигурное катание в ближайшем будущем?

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В фигурном катании будет больше рекламы и прыжков-сальто

Конгресс ISU пройдет с 10 по 14 июня в американском Лас-Вегасе. Участие российских делегатов на нем под большим вопросом, ведь помимо желания или нежелания Международного союза конькобежцев видеть представителей России есть еще и визовый фактор, а получить американскую визу россиянам сейчас затруднительно. Тем не менее те решения, которые, вероятно, будут приняты по итогам конгресса, повлияют на весь спорт, и российское фигурное катание не сможет их игнорировать, особенно при возвращении на международную арену. Поэтому важно внимательно следить за новостями о конгрессе. Последними из таковых стали рекомендации от ISU к предложениям из повестки будущего конгресса. И эти рекомендации позволяют получить примерное представление о том, как пройдет голосование по этим вопросам и каким хочет видеть фигурное катание совет ISU.

Для начала пару слов о том, что не столь существенно. Вполне вероятно, что у спортсменов будет больше опций для заработка — предложение Нидерландов разрешить фигуристам размещать на своих олимпийках до шести рекламных шевронов не встречает негативной реакции. Единственное уточнение: под ограничение будет попадать реклама табака и алкоголя. Но что важно — нет ни слова о букмекерах, так что недалек тот день, когда беттинговые конторы придут и сюда. Активно обсуждаемый вопрос по сальто также, вероятно, будет решен положительно. Француз Адам Сяо Хим Фа может быть доволен, да и не только он после снятия запрета будет пробовать прыжок через себя после снятия ограничений. И все же кардинальных изменений в фигурное катание этот шаг не принесет, хоть и немного разбавит рутину.

Фигурист Адам Сяо Хим Фа делает сальто.
Адам Сяо Хим Фа делает фирменное сальто.
Фото USA Today Sports

Вместо поддержки прогресса в ISU думают, как повернуть время вспять

Гораздо важнее история с возможным сокращением количества прыжков у одиночников. Число прыжковых элементов могут ограничить с семи до шести, причем отдельно отмечается, что комбинаций в такой конфигурации должно быть не более двух. Причина стара как мир — спортсменам якобы нужно дать больше времени для демонстрации связок и хореографии. Наверняка при презентации предложений техком подготовил отдельные слайды с программами Александры Трусовой и Ильи Малинина, которые стали неким символом для борцов за «настоящее искусство» против сторонников прогресса в спорте. Прыжки уже сокращали — до 2018 года мужчины в произвольной исполняли по восемь отдельных прыжков и комбинаций элементов. Когда сокращали их число до семи, ключевым обоснованием было желание достичь гендерного равенства. Теперь же прыжки будут убирать (если будут) синхронно и у женщин, и у мужчин. Но к чему это приведет?

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Наивно думать, что освободившиеся 10-15 секунд позволят фигуристу показать чудеса хореографии — настоящие мастера успевали продемонстрировать всю глубину проката и при текущих правилах. Зато разнообразия в прыжках будет меньше. Каскады заставляли спортсмена мыслить стратегически, менять контент по ходу выступления и внимательно следить за количеством повторов. При новой системе тактика у большинства будет осторожная, особенно если примут и вторую поправку — предложение снимать половину от базовой стоимости прыжка при падении. Зачем нужен лишний риск и эксперименты, когда можно выйти с набором из прошлого века и побеждать за счет стабильности и лояльности судей? Конечно, фигурное катание никогда не будет полностью объективным, но согласитесь, что во второй оценке куда больше субъективности. Негласных договоренностей между судьями будет все больше, понимания, кто побеждает и почему, — меньше. Разве это нужно для развития спорта?

Между Малининым и Джейсоном Брауном большинство выберет Илью. И не потому, что Браун чем-то провинился. А потому, что Малинин делает то, что не делал до него никто в мире. И вместо того чтобы поддержать таких энтузиастов, в ISU снова готовят план по борьбе с ветряными мельницами.

Фигурное катание
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