Дочь Тутберидзе одержала победу под новым флагом. Она с партнером использовала русскую музыку

Грузинская мечта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина начинает воплощаться.

Lake Placid International. Итоговое положение:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 191,82

2. Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 180,66

3. Ева Пэйт/Логан Бай (США) — 177,95

Лучшего дебюта после ухода из российской сборной Диана и Глеб и представить себе не могли. Под новым грузинским флагом они выиграли турнир в Лэйк-Плэсиде с огромным преимуществом. После второго места в ритм-танце дуэт участников Олимпиады под музыку из балета «Лебединое озеро» обыграл брата и сестру Браун на 11 баллов. Вчерашние юниоры допустили важную ошибку, получив дедакшн, но оказалось, что их поражение было запрограммировано. У Дэвис/Смолкина снова очень приличные восьмерки в компонентах и почти идеальная техника. Трансляции, как и в первый день, не было, так что проверить затруднительно. На момент написания заметки видео так и не выложили.

Но даже после ритм-танца 3 из 6 судей поставили грузинскую пару выше, и только за счет разницы оценок Брауны стали лидерами. Причем грузин поставил на первое место даже свой, американский арбитр. Лояльность судей никуда не делась — это факт.

Какие выводы можно сделать?

Да, дочь и зять Тутберидзе не набирают столько баллов, как в России, но выглядят как вполне себе крепкие середняки на европейском уровне (а Грузия в спорте именно что Европа). В январе 2022-го Дэвис/Смолин были седьмыми на ЧЕ с 186,61 балла. Но с тех пор завершили карьеру Синицина/Кацалапов, Степанову/Букина по состоянию на данный момент не допустят до соревнований, пар Смарт/Диас и Уртадо/Халявин больше не существует (Смарт, правда, образовала дуэт с немцем Диком). В общем, дорога к медалям открыта.

191,86 — второй результат на международных статус после нашумевшего предолимпийского челленджера в Варшаве, после которого появились мемы про «ужин с судьями». Отдельно скажем, что главные соперники американцы Зингас/Колесник на лед в Лейк-Плэсиде так и не вышли. Но подопечные (а как еще их назвать) Тутберидзе и сами молодцы — катали чисто и не допускали провалов, как, например, пара Линг/Вейн умудрившаяся собрать 5 (!) баллов штрафа в произвольном танце.

Общее мнение опрошенных мной фигуристов после ритм-танца — Дэвис/Смолин выступили на своем уровне, не прыгнули выше головы, но и не упали в группу аутсайдеров. Что важно: скорее всего, они не оставляют шансов другой грузинской паре Казакова/Ревия претендовать на единственную квоту на чемпионат мира и Европы. По крайней мере в этом году — дальше они же могут взять для новых соотечественников дополнительную путевку.

Но программы были выполнены в прежнем стиле — Джексон пусть и с фишками, но напоминает «Бум-Бум» Black Eyed Peas. В скольжении Глеб все так же сильнее Дианы — он стал меньше ее держать, партнерша стала самостоятельнее, но дилетантский взгляд бы ухватился за некоторые запинки Дэвис. У Глеба с движениями все гораздо чище и выразительнее.

Интересно, что у юниоров на турнире в США также выиграл полуроссийский дуэт Лия Несет/Артем Маркелов (161,27). Маркелов — уроженец городка Волжский. И таких ребят в сборной США и Грузии чуть ли не половина. Гордиться или сокрушаться — непонятно. Но в конце концов — это жизнь.

Примерно такая же ситуация не только в фигурном катании, но и в борьбе, и в шахматах, в художественной гимнастике, и в ряде других видов спорта. Так было еще до геополитического обострения. Хотя в случае с дуэтом Дэвис / Смолкин ситуация не самая банальная. Предсезонный турнир в США, это, конечно, не показатель. Но если дети звездных родителей начнут приносить сборной Грузии высокие места на соревнованиях уровня Гран-при или чемпионатов мира/Европы, резонанс окажется намного громче.