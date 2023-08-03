Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые впервые выступили за Грузию, победили на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде.

Вчера в ритм-танце они стали вторыми, набрав 74,35 балла, а сегодня в произвольной программе набрали 117,47 балла.

Вторыми по итогам двух программ стали американцы Уна Браун и Гейдж Браун (180,66), а замкнули тройку их соотечественники Ева Пэйт и Логан Бай (177,95).

Танцы на льду

Ice Dance International

Итог

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 191,82.

2. Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 180,66.

3. Ева Пэйт/Логан Бай (США) — 177,95.