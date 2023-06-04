Дочь Тутберидзе с партнером все-таки хотят сменить гражданство? Что происходит с парой Дэвис/Смолкин

Не слишком неожиданные инсайды из Америки.

Май — пора исполкомов и переходов в российском фигурном катании. Не только между группами, но и между федерациями, как это часто бывает в последние годы — на каждом чемпионате Европы и мира десятками выступают русские люди под флагами всех цветов радуги. Кажется, в ближайшее время не исключено пополнение, причем особенное — речь идет об участниках Олимпиады-2022 Диане Дэвис и Глебе Смолкине.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Желание логичное

По результатам последнего исполкома мы узнали, что Дарио Чиризано в переходе в сборную Чехии отказано. Однако и сам генеральный директор федерации Александр Коган сказал, что есть фигуристы, которым переходы одобрили. Называть он их не стал, но логика сразу вынуждала думать о паре танцоров со звездными родителями. Все их действия указывали на то, что они готовы сменить сборную. Уехали в США и не выезжали на российские соревнования, даже поженились — если документы из американских госорганов не фейковые (а это открывает Глебу путь к американскому гражданству). Да и сам Глеб отвечал на вопрос Андрея Журанкова и Екатерины Бобровой так:

— Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно. Опять же, исходя из того даже, что наши родители ну очень много всего вкладывают в то, чтобы мы тренировались у лучших, в лучшей обстановке, в лучшей среде, — и это должно куда-то выливаться. Это, наверное, самый честный ответ, — говорил Смолкин.

Даже если это намек, то довольно однозначный.

Сегодня о переходе Дэвис/Смолкина сообщил американский блог The Skating Lesson. Его автор Дэйв Лиз в Twitter написал, что пара получила релиз от ФФККР. Стоит напомнить процедуру — иностранная федерация должна запросить российскую о разрешении на переход. По сути, танцоры должны были пройти ту же процедуру, что Дарио Чиризано в случае с чешкой Денисой Цимловой. Только Дарио ее не прошел — мы подробно объясняли это здесь. А вот с Дианой и Глебом ситуация оказалась сложнее.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не все так однозначно

О том, что релиз ими получен, начали говорить в кулуарах еще в конце мая. В том, что Дэвис и Смолкин запрашивали переход, источники «СЭ» не сомневались. Дальше начинались разночтения. Действительно, даже некоторые российские фигуристы «слышали», что релиз был получен. Почему об этом никто не писал? Во-первых, официальной информации не озвучивалось. Представители федерации трубки не снимали или даже кидали, услышав, что звонят журналисты. В ISU, который по идее должен регулировать переходы, никак не комментировали происходящее в России, несмотря на наши запросы.

Во-вторых, Дэйв Лиз все еще может оказаться не прав. Он написал, что, вероятно, новой сборной ребят может стать Грузия. Логика подсказывала этот вариант среди первоочередных еще в прошлом году. Но есть вероятность, что если ISU все же послушает МОК и решит допустить российских фигуристов к международным соревнованиям на своих жестких условиях — то Дэвис и Смолкин могут соревноваться. Они живут в Америке, политически высказывались вполне определенно, да и даже одну российскую квоту заполнят без проблем. Вряд ли в данном случае Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин или Худайбердиева/Базин будут конкурентами — из-за разных факторов, не только спортивных.

Поэтому есть релиз или нет — пока не так понятно. Его могли дать, и тогда потом ситуацию отыграют назад. Или могли поставить рассмотрение на заморозку — до ближайших заседаний совета ISU.

Впрочем, сам по себе кейс интересный. Особенно, думается, для того же Чиризано — ведь по правилам нашей федерации запрос на переход Дэвис и Смолкина должен был быть подан еще весной 2021 года. Либо грузины или некая другая сборная действительно так долго хотят заполучить российских танцоров, либо все это грандиозная мистификация.