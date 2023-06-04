Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:50

Дочь Тутберидзе с партнером все-таки хотят сменить гражданство? Что происходит с парой Дэвис/Смолкин

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Не слишком неожиданные инсайды из Америки.

Май — пора исполкомов и переходов в российском фигурном катании. Не только между группами, но и между федерациями, как это часто бывает в последние годы — на каждом чемпионате Европы и мира десятками выступают русские люди под флагами всех цветов радуги. Кажется, в ближайшее время не исключено пополнение, причем особенное — речь идет об участниках Олимпиады-2022 Диане Дэвис и Глебе Смолкине.

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Желание логичное

По результатам последнего исполкома мы узнали, что Дарио Чиризано в переходе в сборную Чехии отказано. Однако и сам генеральный директор федерации Александр Коган сказал, что есть фигуристы, которым переходы одобрили. Называть он их не стал, но логика сразу вынуждала думать о паре танцоров со звездными родителями. Все их действия указывали на то, что они готовы сменить сборную. Уехали в США и не выезжали на российские соревнования, даже поженились — если документы из американских госорганов не фейковые (а это открывает Глебу путь к американскому гражданству). Да и сам Глеб отвечал на вопрос Андрея Журанкова и Екатерины Бобровой так:

Ирина Хавронина и&nbsp;Дарио Чиризано. Российских фигуристов не хотят отпускать в зарубежные сборные. Законно ли это?

— Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно. Опять же, исходя из того даже, что наши родители ну очень много всего вкладывают в то, чтобы мы тренировались у лучших, в лучшей обстановке, в лучшей среде, — и это должно куда-то выливаться. Это, наверное, самый честный ответ, — говорил Смолкин.

Даже если это намек, то довольно однозначный.

Сегодня о переходе Дэвис/Смолкина сообщил американский блог The Skating Lesson. Его автор Дэйв Лиз в Twitter написал, что пара получила релиз от ФФККР. Стоит напомнить процедуру — иностранная федерация должна запросить российскую о разрешении на переход. По сути, танцоры должны были пройти ту же процедуру, что Дарио Чиризано в случае с чешкой Денисой Цимловой. Только Дарио ее не прошел — мы подробно объясняли это здесь. А вот с Дианой и Глебом ситуация оказалась сложнее.

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не все так однозначно

О том, что релиз ими получен, начали говорить в кулуарах еще в конце мая. В том, что Дэвис и Смолкин запрашивали переход, источники «СЭ» не сомневались. Дальше начинались разночтения. Действительно, даже некоторые российские фигуристы «слышали», что релиз был получен. Почему об этом никто не писал? Во-первых, официальной информации не озвучивалось. Представители федерации трубки не снимали или даже кидали, услышав, что звонят журналисты. В ISU, который по идее должен регулировать переходы, никак не комментировали происходящее в России, несмотря на наши запросы.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе решила выступать под Майкла Джексона. Только вот где и когда?

Во-вторых, Дэйв Лиз все еще может оказаться не прав. Он написал, что, вероятно, новой сборной ребят может стать Грузия. Логика подсказывала этот вариант среди первоочередных еще в прошлом году. Но есть вероятность, что если ISU все же послушает МОК и решит допустить российских фигуристов к международным соревнованиям на своих жестких условиях — то Дэвис и Смолкин могут соревноваться. Они живут в Америке, политически высказывались вполне определенно, да и даже одну российскую квоту заполнят без проблем. Вряд ли в данном случае Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин или Худайбердиева/Базин будут конкурентами — из-за разных факторов, не только спортивных.

Поэтому есть релиз или нет — пока не так понятно. Его могли дать, и тогда потом ситуацию отыграют назад. Или могли поставить рассмотрение на заморозку — до ближайших заседаний совета ISU.

Джонатан Гурейро и&nbsp;Тиффани Загорски. Российские фигуристы проникли на зарубежные шоу. О санкциях никто не вспоминает

Впрочем, сам по себе кейс интересный. Особенно, думается, для того же Чиризано — ведь по правилам нашей федерации запрос на переход Дэвис и Смолкина должен был быть подан еще весной 2021 года. Либо грузины или некая другая сборная действительно так долго хотят заполучить российских танцоров, либо все это грандиозная мистификация.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
7
10
Читайте также
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Члены МОК беспокоятся из-за Игр, которые хочет провести Россия. Что им не нравится?
Представитель президента РФ Иванов: «Сильно сомневаюсь в целесообразности перехода в Азию»
Норвежцы отказались от бойкота Олимпиады-2024. Они приедут в Париж, даже если допустят Россию
Поздняков: «Политические пунты должны быть исключены из рекомендаций МОК»
ОКР не получал приглашения на Азиатские игры
Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов. Тяжело осознавать, что мы круто играем, но не участвуем в еврокубках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наш фигурист не нашел партнерши в России и сменил флаг. Теперь он будет выступать за Германию
Новости
RSS RSS
Все новости