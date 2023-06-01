Наш фигурист не нашел партнерши в России и сменил флаг. Теперь он будет выступать за Германию

Никита Володин попытается добиться успеха в дуэте с немкой Минервой Фабьенне Хазе.

Пока началась эпопея с переходом в сборную Чехии Дарио Чиризано, парник Никита Володин спокойно переехал в Германию. В России спортсмен не смог найти партнершу и встал в пару с перспективной немецкой фигуристкой. В планах у новой пары — попадание на Олимпийские игры. И у них есть все шансы на это. ФФККР не стала препятствовать переходу питерского фигуриста.

Переход

Родился 23-летний Володин в Санкт-Петербурге. Заниматься фигурным катанием спортсмен начал в возрасте трех лет. Первое время Никита был не в восторге, ведь ему больше нравился футбол. Но впоследствии он втянулся и начал тренироваться на серьезном уровне.

«Меня в фигурное катание отвела мама, мне было три года. Заставляла меня ходить, я не хотел. Я больше любил футбол. Но потом мне понравилось, я начал тренироваться. С 10 лет занимаюсь у Алексея Владимировича Соколова. В 14 я встал в пару, катался с партнершей, но не выступал. Затем встал в пару с Алиной», — рассказал КП.ру Володин.

В 2014 году фигурист начал кататься в паре с Алиной Устимкиной. Вместе с ней он становился победителем III зимней Спартакиады молодежи России по фигурному катанию и бронзовым призером юношеских Олимпийских игр-2016. Однако впоследствии пара, которая называла своими кумирами Татьяну Волосожар и Максима Транькова, распалась в 2017-м.

Алина пробовала кататься с Алексеем Рогоновым, но в 2020 году вышла замуж и выступает в основном в шоу. Никита же сменил несколько партнерш: катался с Викторией Васильевой и Аминой Атахановой. Но дуэты не сложились по разным причинам, а летом 2022 года стало известно, что Володин пробуется с перспективной парницей из Германии Минервой Фабьенне Хазе.

Партнерша

До недавних пор немецкая фигуристка пыталась строить карьеру с Ноланом Зегертом. Однако 30-летний фигурист принял решение после олимпийского сезона сосредоточиться на тренерской деятельности. Минерва же, которой всего 23 года, намерена продолжать кататься, и встала в пару с Володиным.

Она начала карьеру как одиночница в 2004 году и каталась среди девушек до сезона-2013/14. С тех пор Хазе выступала в паре с Ноланом Зегертом. И за восемь совместных сезонов пара становилась бронзовыми призерами Rostelecom Cup-2019, двукратными чемпионам Германии (2019—2020). Спортсмены участвовали в Олимпийских играх в Пекине и добирались до пятой строчки чемпионатов мира и Европы.

После Олимпийских игр в Пекине и решения Нолана Минерва стала искать нового партнера. После пробных прокатов с российским фигуристом их дуэт сложился, а Никита получил разрешение на переход в сборную Германии от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Затем фигурист подал заявку в Международный союз конькобежцев (ISU).

Таким образом, новая пара может выступать на соревнованиях под флагом Германии уже с 23 июня 2023 года. Никаких препятствий для совместных выступлений у них не осталось, а с момента их первых пробных тренировок прошло уже достаточно времени, чтобы партнеры успели скататься.

Алина Устимкина и Никита Володин. Фото Global Look Press

Перспективы

Пара Хазе — Володин имеет неплохие перспективы как в Германии, так и за ее пределами. Одна из сильнейших немецких пар, в составе которой, как ни странно, тоже была спортсменка из России, распалась. Алиса Ефимова и Рубен Бломмарт прекратили совместные выступления из-за решения партнера о завершении карьеры.

И хоть российская фигуристка намерена продолжать кататься, ей необходимо время для того, чтобы найти нового партнера и скататься в новом дуэте. С этой точки зрения у пары Никиты и Минервы более выигрышное положение. Но есть еще одно «но», которое также повлияло на распад дуэта Ефимова/Бломмарт, — и это финансирование.

Рубен сообщил, что у них с Алисой не было прежней поддержки от федерации, как была раньше. Фигуристам приходилось самим оплачивать постановку программ, тренировочные сборы и поездки на соревнования. И это может стать действительно серьезной проблемой для нового дуэта.

Фигурное катание не является таким популярным видом спорта в Германии, как, к примеру, в той же России. И не исключено, что там Володину и Хазе придется организовывать условный краудфандинг для постановки программ. К такому методу прибегала бельгийка Луна Хендрикс для того, чтобы поехать на Олимпиаду.