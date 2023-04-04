Дочь Тутберидзе решила выступать под Майкла Джексона. Только вот где и когда?

Звездный танцевальный дуэт Дэвис и Смолкина завис между Америкой и Россией.

Едва ли в нашем спорте есть более сюрреалистичный сюжет, чем карьера Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Пара, которая прошла за два сезона путь от третьего номера юниорской сборной до кандидатов в олимпийский командник, затем исчезает. Причем загадочным образом. Об их судьбе всегда множество новостей, но каждая вызывает больше новых вопросов, нежели дает ответы на предыдущие. Трудно понять, где реальность, где вымысел и что вообще происходит с молодыми фигуристами.

О свадьбе Дэвис и Смолкина якобы не знает даже отец Глеба, тем не менее они отмечают первый юбилей супружеской жизни. Планов получить американский паспорт нет, тем не менее Смолкину нельзя покидать Америку по визовым причинам. И, наконец, из последних новостей: Диана и Глеб объявили программы на следующий сезон. Все здорово, но где и когда мы их вообще увидим?

Нет понимания, где будут выступать, зато есть наметки по программе

Российские танцы на льду сейчас одновременно в кризисе, но и перспективы у них неплохие. С одной стороны, есть десяток среднего уровня дуэтов вообще без опыта и пара-лидер без характера, которая еще и, видимо, выбыла на некоторое время. С другой, в теории сейчас должны вернуться под руководством Александра Жулина Александра Степанова и Иван Букин. Да и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым официально еще никуда не уходили... И главный фантом наших танцев — Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. Их рассматривали как главную надежду страны на этот олимпийский цикл. Собственно, этим и оправдывали их поездку на Олимпиаду в Пекин. Ребята получат нужный опыт, который поможет им в дальнейшей карьере. Только вот спустя год Дэвис со Смолкиным далеки по крайней мере от сборной России.

Официально они весь этот сезон были в команде. Получали финансирование, зарплату. Им выделили два этапа российской серии «Гран-при». Но по факту их не было ни на одном старте. Более того, они в принципе с весны прошлого года, судя по всему, ни разу не были в России. И тут Диана в своих соцсетях решила рассказать о планах на будущее. «Слушая музыку 80-х годов, самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки Майкла Джексона. Поэтому, имея заданную тему ритмического танца, мы с нетерпением ждем нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста», — пишет Дэвис. Bad, Liberian Girl и Cheater — хороший выбор, который наверняка подойдет паре по стилистике и будет свежо смотреться на льду. Только нет ответа на главный вопрос — где и когда Дэвис со Смолкиным планируют нам этот танец показать?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Диана и Глеб год не были в России

На любые новости о возможной смене гражданства нам предлагали подождать и выдавали версии, почему Диана с Глебом не могут доехать до России. Но уже спустя год исчерпан лимит даже фантастических историй. Версий практически не осталось, кроме той, что ребята думают над сменой спортивного гражданства. И в самой этой идее не было ничего предрассудительного. Век спортсмена короткий, и пока решаются сложные политические вопросы, может уйти тот единственный шанс на успех, который выпал в жизни. В конце концов, вряд ли же кого-то напрягает Анастасия Губанова и остальные российские спортсмены в сборной Грузии. Наоборот, за них многие в нашей стране переживают и искренне радовались победе Губановой на чемпионате Европы. Она доказывает силу школы российского фигурного катания.

Для самого российского спорта даже такое присутствие на международной арене лучше, чем вообще никакое. Другое дело, что нужно быть честным. Как с самим собой, так и с окружающими. Если ты не планируешь выступать за сборную России, то зачем оставаться в ее составе номинально? Для чего обещать приехать на российские старты, если ты изначально понимаешь, что не имеешь права покидать США по визовым причинам? И тем более больше не видишь своего будущего в российской команде. Вопросы есть и к Этери Тутберидзе. У Аделии Петросян и Софьи Акатьевой тоже сейчас пропадают их лучшие годы. Но почему их карьерой она не занимается так же плотно, как карьерой своей дочери?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дэвис и Смолкина стоит уважать за желание соревноваться с лучшими

Судя по всему, с получением американских документов все также не очень гладко. Иначе бы в СМИ не появлялись разговоры о возможности выступать за Грузию или Израиль. У американцев нет особо никакой мотивации приглашать молодую пару из России, когда у них и неплохой набор своих дуэтов, и высокая конкуренция за место в сборной. Недавно появилась призрачная возможность выступать за Россию, но пока рекомендации МОК перейдут от слов к практике, может пройти слишком много времени. А глядя на то, с каким скрипом проходит сейчас возвращение россиян в фехтовании, торопиться со снятием санкций по традиции осторожный ISU явно не будет. Вот и выходит, что Дэвис со Смолкиным застряли между Америкой и Россией.

И в этом плане их даже жаль. Они искренне любят свою работу и хотят выступать среди лучших. Понятное дело, что мотивации выступать внутри России сейчас немного — о конкуренции в этом случае не было бы и речи. Здесь можно даже похвалить ребят, что вместо того чтобы, особо не выкладываясь, получать солидные премиальные, они ищут непростые варианты. Та же Диана родилась и выросла в Америке. Ей в США даже привычнее, чем в России, у нее есть паспорт. Глупо в ее ситуации было бы этим не воспользоваться. Только почему не объявить о своих планах открыто? Жизнь Дэвис и так была окутана тайнами, а теперь их стало еще больше. Ради чего?