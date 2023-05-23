Российских фигуристов не хотят отпускать в зарубежные сборные. Законно ли это?

Разбираемся, есть ли крепостное право в фигурном катании или со сменой гражданства реально перебор.

В условиях международной изоляции фигуристы в России разделились на две неравные группы. Первая, бОльшая, либо понимает бессмысленность своих попыток сменить спортивное гражданство, надеется, что все рассосется, или упирает на то, что денег в российском спорте больше. Пример последнего сорвавшегося подхода — Артур Даниелян, которым действительно интересовались в Армении, но волгоградец предпочел остаться в России, пусть и вне сборной. Даже команда Санкт-Петербурга без топа чемпионата России предполагает более стабильное финансовое состояние, чем рискованный, как восхождение на Арарат, переход в Армению без гарантий.

Но призрак релокации все равно бродит по российским академиям. По нашей информации, вскоре о смене гражданства на итальянское будет просить один из российских танцоров, участник первенства России. Но особняком, вернее даже целым палаццо, стоит ситуация с русским итальянцем Дарио Чиризано, которого на днях не отпустили в сборную Чехии. «В соответствии с правилами нашей федерации и карантином», как объяснил генеральный директор федерации Александр Коган.

Что за правила такие, которые ставят крест на карьерах фигуристов? Попытаемся разобраться.

Россия прокачала международные правила

Переходы регулируют, с одной стороны, правила ISU, а с другой, федерация, которая отпускает фигуриста. У нее своя правда. В России не хотят разбрасываться атлетами высокого уровня, памятуя об истории Анастасии Кузьминой из биатлона и Елены Рыбакиной из тенниса. Мнение самих людей? Спросить забыли. Поэтому в мае 2020 года ФФККР ужесточила карантин при переходе в другую сборную с года до двух, причем отсчитывается он от момента запроса из-за рубежа, а не последнего соревнования.

Интересно, что никаких документов на сайте федерации или, например, своего положения о переходах нет. Об ужесточении карантина и вовсе широкая аудитория узнала из материала журналиста «Российской газеты» Николая Долгополова, который на тот момент входил в исполком ФФККР. Неизвестно, получило бы иначе событие огласку. Позже тогдашний президент федерации Александр Горшков подтвердил введение правила, обосновав это так в разговоре с «СЭ»: «Мы отдаем другим странам фигуристов, только слишком много».

В ответ на вопрос корреспондента «СЭ» о наличии регулирующего документа пресс-атташе федерации Ольга Ермолина ответила следующее:

— В мае 2020 года исполком ФФККР принял решение о порядке перехода российских фигуристов в сборные других стран. Спортсмены сборной России имеют право на официальный переход через два года после получения запроса от зарубежной федерации, — ответила Ермолина.

Едем дальше. Лето 2021 года, конгресс ISU на Пхукете — тот самый, на котором, вопреки усилиям ФФККР, подняли возрастной ценз. Тогда это казалось проблемой, сейчас это пустячок не более прыщика на заднице. В том смысле, что, если и когда мы вернемся, никто на него даже обращать внимания не будет — настолько эта проблема сейчас на невидном месте.

Но тогда еще проблемы были пожиже, и Россия предлагала на конгрессе ужесточить международные правила переходов в другую сборную. Фигуристам — участникам национального чемпионата, желающим перейти в другую страну, необходимо будет получить разрешение федерации, а в пояснительной записке говорилось, что «фигуристы, прошедшие отбор на национальный чемпионат, обычно имеют довольно высокий уровень и получают материальную поддержку от своих федераций и клубов». Ранее закрепощены были только участники международных турниров.

Поправку не приняли, причем генеральный директор ISU Фреди Шмидт отреагировал довольно недвусмысленно: «Россия поставляет много фигуристов, мы понимаем, что происходит, но спортивные федерации не могут диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда переезжать».

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что говорят международные правила?

Как думает устав ISU, которому по идее должны подчиняться российская, чешская и любая другая федерация?

Правило 109 гласит следующее:

— Фигуристу, который участвовал в любых турнирах ISU за любого члена ISU и который намеревается выступать в будущем за другого члена ISU, требуется разрешение от последнего члена ISU, которого он ранее представлял, и в этом разрешении не должно быть необоснованно отказано.

Кроме того, такой фигурист может выступать за соответствующего члена ISU на турнирах ISU только по истечении периода ожидания в 12 месяцев с тех пор, как фигурист выступал за любого другого члена ISU в любом таком соревновании.

Формулировка однозначная, причем карантин считается именно от соревнования, а не запроса — наше ноу-хау. В случае с одиночным катанием также нужно гражданство или резидентство в стране, но в парных видах его достаточно у одного партнера (в случае Чиризано — Денисы Цимловой).

Но что такое «необоснованно отказано», не прописано. То есть в теории Чиризано может написать в ISU с просьбой посодействовать переходу. Но процедуры, при которой союз обязывает одного из членов отдавать фигуриста, тоже нет. «СЭ» отправила запрос в ISU по поводу кейса Чиризано. Знакомый агент, работающий в разных видах спорта и соприкасавшийся с фигурным катанием, назвал нонсенсом ситуацию, при которой в мире и России действуют разные правила, и предположил, что это может стать поводом для разбирательств в CAS.

При этом есть ненулевая вероятность, что российская сторона, например, торгуется за Чиризано — это не новая практика. Вряд ли речь идет о поддержке при голосованиях о возвращении, а вот денежная компенсация не помешает в нынешнее сложное время никому.

Что говорят фигуристы?

Сам Чиризано, по нашей информации, не хочет рассуждать о ситуации — журналисты высказаться предлагали. Но фигуристы, которые имели опыт смены спортивного гражданства в России или знакомы с таковыми, говорят примерно так: «Это казино, повезет — не повезет». Один из фигуристов на условиях анонимности охарактеризовал ситуацию так: «Все зависит от того, как ты договоришься с федерацией. Найдешь подход — получится. Не найдешь — заблокируют». Другой фигурист, рассматривавший возможность смены гражданства после отстранения, выразил уверенность, что «сейчас выпускать никого не будут».

Причем по нашей информации, федерация руководствуется как раз теми критериями, которые предлагала на конгрессе, и считает участие в чемпионате или первенстве России за международный старт. А значит, счастливчикам с 18-м местом на первенстве России надо ждать два года, а не один.

Впрочем, есть и другие мнения. Один из фигуристов, успешно сменивших гражданство, нашел схему вполне себе структурированной: «Для совершения перехода есть определенные правила. Дальше решение за федерацией. В случае отказа также возможен ряд действий, но мне к ним прибегать не пришлось».

Но с ним бы вряд ли согласился Владимир Самойлов, ныне выступающий за Польшу:

— Проблема была с тем, что меня не отпускала федерация. Какого-то аргумента не было: я не был в сборной России, я не был в сборной Москвы, на международных стартах тоже давно не выступал. И они не имели права меня просто не отпустить. Получается, меня должны были отпустить еще в январе этого года, то есть должен был выступать в конце прошлого сезона. В итоге меня отпустили только этим летом — и то с горем пополам. Единственное, что я узнал у федерации Польши: «Это был тяжелый разговор на полтора часа», — говорил Владимир Sport24.

Словом, никакой ясности в переходах фигуристов между сборными нет. И больше всего в нынешней ситуации жаль итальянца Чиризано — который в детстве выбрал Россию, а Россия спустя много лет его выбирать не стала, поставив свои интересы выше.