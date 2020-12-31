2020-й в нашем футболе: коронавирус, Дзюба, Кокорин, провал клубов и сборной

Хронология знаковых событий уходящего года в российском футболе

9 января

Главой департамента судейства РФС назначен венгр Виктор Кашшаи. До него судейский корпус возглавлял Александр Егоров.

16 января

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок. Решение было принято единогласно в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ. Позже РФС признал недействительными эти выборы и обязал провести новые.

21 января

«Сочи» объявил о том, что арендовал у «Зенита» нападающего Александра Кокорина до конца сезона-2019/20. В этот же день форвард забил за «Зенит» три мяча в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом», причем вышел на игру с капитанской повязкой.

30 января

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов на правах аренды перешел в «Сельту» — контракт был подписан до лета 2020 года.

Федор Смолов. Фото AFP

8 февраля

«Спартак» второй год подряд стал победителем товарищеского турнира в Катаре. Красно-белые набрали семь очков — обыграли «Ростов» и сербский «Партизан», а «Локомотиву» уступили в серии пенальти.

11 февраля

Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд. Ему было 77 лет.

14 февраля

Нападающий «Зенита» Кокорин прибыл в расположение «Сочи». До этого несколько недель он вел переговоры с клубами по поводу своего будущего, однако изначальное решение не поменялось — форвард был отправлен в аренду на полгода.

16 февраля

Нападающий «Сельты» Смолов забил первый мяч за новую команду — в ворота «Реала». Матч чемпионата Испании завершился со счетом 2:2.

2 марта

УЕФА принял решение доверить стадиону «Казань Арена» («Ак Барс Арена») право провести матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.

4 марта

«Спартак» победил ЦСКА в 1/4 финала Кубка России (3:2). После матча главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отказался пожимать руку главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско и оттолкнул его.

Виктор Гончаренко отмахивается от Доменико Тедеско.

17 марта

На общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса. В тот же день Прядкин единогласно был выбран президентом премьер-лиги на новый пятилетний срок. На этот раз голосование прошло в полном соответствии с уставом в присутствии представителей избиркома РФС.

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год. Товарищеские матчи сборной России с командами Швеции и Молдавии отменены.

22 апреля

Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА. Долговые обязательства клуба перед госкорпорацией полностью погашены. ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба.

8 мая

На совете директоров ЦСКА был избран председатель. Им стал помощник Президента РФ Владимира Путина и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин.

14 мая

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинул клуб. Команду возглавил 40-летний серб Марко Николич.

Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

15 мая

На заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ. Две первые команды ФНЛ («Ротор» и «Химки») получили места в премьер-лиге.

16 мая

Стало известно о первом заразившемся коронавирусом футболисте РПЛ — форварде «Локомотива» Джефферсоне Фарфане.

20 мая

ЦСКА объявил о продлении контракта с главным тренером Гончаренко. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/21.

30 мая

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подписал новое соглашение с клубом по схеме «2+1».

17 июня

УЕФА объявил, что финальный матч Лиги чемпионов-2021 пройдет в Стамбуле, а не в Санкт-Петербурге, как планировалось изначально. Город на Неве примет финал этого турнира в 2022 году.

Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

19 июня

Возобновился чемпионат России. В первый день «Крылья Советов» уступили «Ахмату», а «Сочи» разгромил «Ростов» — 10:1. За желто-синих играли исключительно юноши, так как основной и молодежный составы ростовчан сидели на карантине.

20 июня

«Зенит» разгромил ЦСКА в гостях — 4:0. Сразу после матча главный тренер красно-синих Гончаренко уехал в Белоруссию. Руководство ЦСКА после долгих переговоров убедило его остаться в клубе как минимум до конца сезона.

27 июня

Нападающий «Сельты» Смолов забил «Барселоне». Матч чемпионата Испании завершился вничью — 2:2.

5 июля

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (4:2) и досрочно гарантировал себе золотые медали чемпионата России второй год подряд.

7 июля

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отправлен в отставку.

Шамиль Газизов (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

8 июля

Владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов займет аналогичную должность в московском клубе.

19 июля

В полуфинале Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» (2:1). После матча владелец красно-белых Федун сказал «СЭ»: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут без судейской поддержки".

25 июля

«Зенит» в финале Кубка России победил «Химки» (1:0) и оформил трофейный дубль.

30 июля

«Зенит» продлил контракт с Артемом Дзюбой. Новое соглашение сине-бело-голубых с нападающим подписано на два года с возможностью продления контракта еще на год.

Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

2 августа

Кокорин на правах свободного агента перешел в «Спартак». Контракт подписан по схеме «3+1».

7 августа

«Зенит» выиграл в матче за Суперкубок России у «Локомотива» (2:1).

9 августа

Громкий судейский скандал в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2): на последних минутах в ворота красно-белых ошибочно назначен пенальти. После игры Федун объявил, что команда снимается с чемпионата, но потом передумал.

10 августа

Экс-капитан сборной России Роман Широков во время матча любительских команд избил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.

Роман Широков покидает суд. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

12 августа

15-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев забил гол в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ против «Иртыша». Это его первый мяч на взрослом уровне, до этого в двух турах подряд он отдавал результативные передачи.

3 сентября

Сборная России впервые в году провела матч: в 1-м туре Лиги наций команда Станислава Черчесова уверенно победила Сербию (3:1).

4 сентября

«Аталанта» официально сообщила о переходе Алексея Миранчука из московского «Локомотива». Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро, игрок подписал с итальянским клубом пятилетний контракт.

Алексей Миранчук.

13 сентября

ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ обыграл «Спартак» (3:1). На 56-й минуте за красно-белых дебютировал форвард Кокорин.

17 сентября

«Динамо» в первом матче после возвращения в Лигу Европы проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2) и покинуло турнир уже во 2-м отборочном раунде.

24 сентября

«Ростов» в первом матче после возвращения в Лигу Европы проиграл «Маккаби» из Хайфы (1:2) и покинул турнир уже в 3-м отборочном раунде.

29 сентября

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера «Динамо». 14 октября его сменил немец Сандро Шварц.

Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

30 сентября

«Краснодар» по сумме двух матчей победил греческий ПАОК и получил право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов. Впервые сразу три российских клуба попали в основной этап главного еврокубка.

7 октября

Вадим Евсеев подал в отставку с поста главного тренера «Уфы». На момент ухода команда занимала 15-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги. Место Евсеева занял Рашид Рахимов.

10 октября

На 55-м году жизни скончался бывший защитник «Спартака» и сборной России Василий Кульков.

13 октября

Молодежная сборная России заняла первое место в группе отборочного турнира Евро-2021 и обеспечила себе место в финальной части.

Футболисты молодежной сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

20 октября

«Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов выездной ничьей с «Ренном» (1:1). В тот же день «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2).

21 октября

Миранчук дебютировал за «Аталанту» — вышел на поле на 80-й минуте матча Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0) и забил на 88-й минуте. В тот же день «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2).

7 ноября

В интернете было опубликовано интимное видео с Дзюбой.

8 ноября

Дзюба выведен из заявки сборной России на ноябрьские матчи и лишен капитанской повязки в «Зените». Однако форвард попал в основу сине-бело-голубых на матч РПЛ с «Краснодаром», в котором сперва не реализовал пенальти, а затем забил победный мяч. При этом сектор активных болельщиков «Зенита» на протяжении всей игры оскорблял Дзюбу.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

18 ноября

В заключительном матче Лиги наций сборная России проиграла Сербии (0:5) и упустила возможность попасть не только в элитный дивизион турнира, но и во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.

26 ноября

«Спартак» объявил о назначении бывшего защитника команды Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.

2 декабря

«Краснодар» обыграл «Ренн» (1:0) и гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон. Эта победа осталась единственной для российских клубов на групповом этапе Лиги чемпионов. В тот же день «Зенит» был разгромлен в матче с «Брюгге» (0:3) и лишился шансов на евровесну.

5 декабря

Умер бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник. Автору решающего гола в финале Евро-1960 было 83 года.

7 декабря

Сборная России узнала соперников по отборочному турниру ЧМ-2022. В одну группу с ней попали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

8 декабря

«Спартак» объявил об уходе Газизова с поста генерального директора. 52-летний специалист проработал в должности всего пять месяцев.

12 декабря

«Сочи» победил «Спартак» (1:0), а после игры в подтрибунных помещениях разгорелся скандал с участием Тедеско, Андреаса Хинкеля, Дмитрия Бородина, Сослана Джанаева и Жоаузинью.

16 декабря

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:1) и ушел на зимний перерыв в чемпионате лидером. После матча главный тренер красно-белых Тедеско объявил, что не продлит истекающий летом контракт.

Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

12 декабря

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич признан лучшим футболистом 2020 года. В традиционном опросе «СЭ» участвовали менеджеры, тренеры, журналисты и болельщики.

23 декабря

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков покинули клуб. Их посты заняли соответственно Владимир Леонченко и Александр Плутник.