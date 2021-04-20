«Коляде нужно сохранить программу на олимпийский сезон». Колонка Сотниковой

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном катании — специально для «СЭ».

Начну с поздравлений. Я безумно рада, что нашей сборной наконец-то покорился командный чемпионат мира. Причем первая за 12 лет существования турнира победа российских фигуристов получилась убедительной — от американцев, ставших вторыми, оторвались аж на 15 баллов. Ребята, это очень круто! Я смотрела прокаты и наслаждалась.

Триумф сюрпризом не стал. Достаточно было взглянуть на список участников турнира, чтобы понять — лишь в мужском одиночном катании у России нет шансов на первое место. Натан Чен и Юдзуру Ханю сегодня для нас недосягаемы — объективно. Зато в трех других дисциплинах нашу страну представляли действующие чемпионы мира. Которые и по Осаке прошлись победным маршем.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Правда, справедливости ради замечу, что у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парах, а у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах основных соперников не было. Но это уже не наши проблемы, верно?

Еще бросилось в глаза, что Мишина и Галлямов немножко осторожничали. Понимали — теперь с них как с чемпионов мира спрос совершенно другой. Такие моменты действительно психологически закрепощают, любой спортсмен, особенно молодой, через это проходит. Но Тамара Николаевна Москвина — тренер опытный, полагаю, справится и сделает так, чтобы в олимпийский сезон Настя с Сашей вошли в полной боевой готовности.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ну а для меня главное впечатление от World Team Trophy — прокат Михаила Коляды. Не устаю повторять: его произвольная программа, поставленная на музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон», — что-то феерическое. Я просто кайфую от этой программы. Ее хочется смотреть и смотреть. Не надоедает! Наоборот, думаешь о том, чтобы она вообще не заканчивалась. Наверняка многие подпишутся под моими словами.

Скажу больше — программа настолько завораживающая и проникновенная, что ее нужно оставить и на олимпийский сезон!

Допускаю, кто-то скажет, мол, публика и судьи каждый год ждут чего-то новенького, к попыткам выехать на старом багаже относятся без энтузиазма. Безусловно, логика в этом есть. А с другой стороны — все зависит от конкретной постановки. Ну и конечно, от самого спортсмена.

Например, в 2010-м я катала произвольную под «Интродукцию и Рондо каприччиозо», выиграла с ней юниорские чемпионат мира и финал «Гран-при». А накануне олимпийского сезона сказала своему тренеру Елене Буяновой, что хочу вернуть эту программу — в усовершенствованном формате. Елена Германовна меня поддержала. Победа в Сочи-2014 подтвердила правильность выбора. Да и тот же Ханю не раз входил в сезон со старыми программами.

Вот и в случае с Колядой сохранение «Белого ворона» кажется мне оптимальным решением. Это добавит Мише уверенности. Когда программа отработана от и до, ее можно катать с закрытыми глазами. Ты уже четко знаешь, когда выдохнуть, где ножку согнуть, в какой момент мизинчик вытянуть... Впрочем, последнее слово тут за Мишиным и Колядой.

Уже сейчас могу констатировать — переход к Алексею Николаевичу пошел Мише на пользу, он здорово прибавил. Это касается и скольжения, и артистизма, и психологической подготовки. Теперь надо освоить еще хотя бы один четверной — тогда медаль Пекина-2022 станет реальностью.

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самых добрых слов заслуживает и другой ученик Мишина — юный Женя Семененко. И в Стокгольме, и в Осаке он выдал чистые прокаты, доказав, что с нервами у мальчишки полный порядок. Все-таки первый сезон на взрослом уровне. Сейчас самое главное — не останавливаться на достигнутом, продолжать пахать. А то ведь молодых и перспективных у нас было много. Выстрелят — но уже через год их не видно, не слышно. Надеюсь, Женя не наступит на эти грабли.

В женском турнире самая большая неожиданность — классный прокат Каори Сакамото. В произвольной японка безупречно выполнила все элементы и даже потеснила со второго места Лизу Туктамышеву. Что вряд ли справедливо — технически у нашей фигуристки программа гораздо сложнее. Но здесь, видимо, сказался фактор домашнего судейства. Ладно, пусть это останется на совести арбитров.

В то же время соглашусь с Александром Жулиным, который обронил в интервью: «У Туктамышевой феноменальный набор в произвольной. Но нужно чуть-чуть добавить в скорости». А сама Лиза рассказала на пресс-конференции, что уже вовсю разучивает четверной прыжок, собирается включить его в программу на следующий сезон. Этот шаг напрашивается. Теперь ведь придется конкурировать еще и со вчерашними юниорками — Камилой Валиевой, Майей Хромых, Дарьей Усачевой... Без стабильного четверного их не обыграешь.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что касается Ани Щербаковой, то она уже приучила нас к победам. Но если в Стокгольме явно нервничала, то в Осаке была абсолютно спокойна. Думаю, от ее проката удовольствие получили все. В том числе сама Аня.

Ну и особенно порадовало, что в Японии для нас все было как в старые добрые времена — с гимном и флагом. Турнир-то неофициальный, а значит, решение CAS на него не распространяется. В этом смысле церемония награждения оказалась приятной вдвойне.

А во мне она пробудила настолько патриотические чувства, что на следующий день я пела гимн стоя, в полный голос. На трибуне, вместе с болельщиками, пришедшими на первый финальный матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард». На хоккей пригласили друзья. Я согласилась — и не пожалела. Впрочем, это уже другая история...