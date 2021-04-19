Иностранцы недовольны прыжками Щербаковой и компонентами Ханю. Бурное обсуждение итогов ЧМ
В России сейчас празднуют убедительную победу сборной России на неофициальном чемпионате мира в Японии. Такое нашей команде удалось впервые, до этого на World Team Trophy побеждали только США и Япония. В 2021 году Россия отправила в Осаку лучших фигуристов по итогам чемпионата мира в Стокгольме: победителей шведского турнира Анастасию Мишину/Александра Галлямова, Викторию Синицину/Никиту Кацалапова и Анну Щербакову, а также серебряного призера Елизавету Туктамышеву. Михаил Коляда и Евгений Семененко медалей не брали, но выступили достойно, вернув право на три квоты на предстоящие Олимпийские игры. И уже вместе эта команда доказала, что является лучшей на данный момент.
В мире практически никто не оспаривает победу нашей сборной — по разным причинам лидеры других стран не участвовали в командном турнире, но и российские спортсмены выдали практически максимум и обошлись без фатальных ошибок. А вот к оценкам традиционно появляются вопросы.
Вопросы к ребрам на прыжках Ани Щербаковой
Досталось многим топам из мужского и женского одиночного катания — в преротейшенах на прыжках и неверном ребре при отталкивании обвиняли Натана Чена, Джейсона Брауна, Каори Сакамото и Анну Щербакову. Но самые гневные комментарии были направлены в адрес Международного союза конькобежцев:
SweetbeanStrawberryCustard: ISU всегда лояльнее относится к некоторым фигуристам. Только потому, что World Team Trophy — это развлекательное мероприятие, не нужно не обращать внимания на их ошибки и иметь двойные стандарты. Правила для вас ничего не значат. Шоу клоунов какое-то, совсем несправедливо к другим спортсменам с хорошей технической базой.
scott young: Требую пересчета оценок.
Больше всего писали про прыжки Анны Щербаковой — проблема, к сожалению, не новая. Зубцовые прыжки — лутц и флип — у фигуристки чаще всего получаются с неясного, или плоского, ребра, а при отталкивании на лутце оно должно быть внешним, на флипе — внутренним. Кстати, судьи отметили это в короткой программе — восклицательный знак стоит у тройного флипа. Но комментаторы припомнили и преротейшены Ани, когда часть прыжка выполняется еще на льду при отталкивании. Строго говоря, придирки к спортсменам тут быть не должно — такая ошибка указана в правилах ISU, но наказания за нее нет.
Под видео с каскадом из произвольной программы Щербаковой в социальной сети Twitter появляются такие сообщения:
Samiracles: Когда уже судьи начнут замечать, что все эти детские квады недокручены?
2020: Зачем постоянно показывать ее заведомо читерский прыжок? Только затем, чтобы напомнить нам, что у нее флутц (лутц с неправильным ребром) и что она продолжает жульничать на многих прыжках, но ей ничего за это не бывает?
Другие фанаты начали напоминать, что не только у Анны есть такая проблема. В качестве примера приводили Каори Сакамото, которая прыгает лутц с неверного ребра. Это было отмечено на чемпионате мира в Стокгольме, но, судя по протоколам, к японскому турниру ситуация улучшилась:
ANNA WORLD QUEEN: Ребро на лутце у Анны Щербаковой лучшее, чем у Каори (Сакамото). А еще Аня работает над этим. Улучшения заметны как на лутце, так и на флипе.
А Каори делает флутцы с явными внутренними ребрами в обеих программах. И ей ни разу этого не поставили!
Компоненты Юдзуру Ханю
Но еще больше вопросов возникло при обсуждении компонентов двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Японец сейчас регулярно проигрывает американцу Натану Чену. И если с техникой вопросов почти нет (Чен, как правило, делает по четыре-пять чистых четверных), то почему у Юдзуру постоянно ниже вторая оценка, не всегда понятно. Многие считают, что компоненты Натана должны быть ниже, чем и у Михаила Коляды, и у Джейсона Брауна, и у некоторых других спортсменов:
Pat.com: Поздравляю Юдзуру Ханю, самого великого фигуриста всех времен. Если другим дают 9,5 в компонентах, то он должен получать 11!
Atlantis: Такими темпами ISU проще вообще не пользоваться системой GOE и просто объявлять, кто занял первое, второе и третье место.
Annie: Компоненты выше, чем у Ханю, Коляды, Эймоза, Брауна... Кроме того, что это оскорбление, завышенная оценка вызываете негодование по отношению к таким переоцененным спортсменам. Позор для «спорта».
А несколько сообщений и вовсе было посвящено организации всего этого турнира. До командного чемпионата мира было много вопросов, стоит ли проводить соревнование, еще и со зрителями. Ситуация в Осаке непростая — к этому как раз и апеллировали:
(eg)genius: В день гала в Осаке установили антирекорд по количеству случаев заболевания коронавирусом. Многие фанаты сказали, что на арене было очень страшно и чересчур тесно, все громко разговаривали, были длинные очереди и образовывались скопления людей на входах и выходах.
Все эти проблемы реально существуют — постоянно приходится ждать до последнего момента, состоится ли тот или иной старт. Вопросы к судейству тоже есть — здесь не нужно обвинять самих фигуристов, а просто постараться модернизировать всю систему оценок в целом. Займутся ли этим когда-нибудь — другой разговор.
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