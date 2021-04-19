Иностранцы недовольны прыжками Щербаковой и компонентами Ханю. Бурное обсуждение итогов ЧМ

Болельщики ставят вопрос о целесообразности проведения шоу-соревнования в период пандемии.

В России сейчас празднуют убедительную победу сборной России на неофициальном чемпионате мира в Японии. Такое нашей команде удалось впервые, до этого на World Team Trophy побеждали только США и Япония. В 2021 году Россия отправила в Осаку лучших фигуристов по итогам чемпионата мира в Стокгольме: победителей шведского турнира Анастасию Мишину/Александра Галлямова, Викторию Синицину/Никиту Кацалапова и Анну Щербакову, а также серебряного призера Елизавету Туктамышеву. Михаил Коляда и Евгений Семененко медалей не брали, но выступили достойно, вернув право на три квоты на предстоящие Олимпийские игры. И уже вместе эта команда доказала, что является лучшей на данный момент.

В мире практически никто не оспаривает победу нашей сборной — по разным причинам лидеры других стран не участвовали в командном турнире, но и российские спортсмены выдали практически максимум и обошлись без фатальных ошибок. А вот к оценкам традиционно появляются вопросы.

Анна Щербакова. Фото AFP

Вопросы к ребрам на прыжках Ани Щербаковой

Досталось многим топам из мужского и женского одиночного катания — в преротейшенах на прыжках и неверном ребре при отталкивании обвиняли Натана Чена, Джейсона Брауна, Каори Сакамото и Анну Щербакову. Но самые гневные комментарии были направлены в адрес Международного союза конькобежцев:

SweetbeanStrawberryCustard: ISU всегда лояльнее относится к некоторым фигуристам. Только потому, что World Team Trophy — это развлекательное мероприятие, не нужно не обращать внимания на их ошибки и иметь двойные стандарты. Правила для вас ничего не значат. Шоу клоунов какое-то, совсем несправедливо к другим спортсменам с хорошей технической базой.

ISU always go easy on certain players. Just because the WTT is entertaining does not mean you should be blind to their mistakes and have double standards. Rules for you is just waste paper. Such a freak clown show and unfair to other athletes with standards technical pic.twitter.com/Zn7v6WusA5 — Sweetbean?? (@pandapoohkuma) April 17, 2021

scott young: Требую пересчета оценок.

Больше всего писали про прыжки Анны Щербаковой — проблема, к сожалению, не новая. Зубцовые прыжки — лутц и флип — у фигуристки чаще всего получаются с неясного, или плоского, ребра, а при отталкивании на лутце оно должно быть внешним, на флипе — внутренним. Кстати, судьи отметили это в короткой программе — восклицательный знак стоит у тройного флипа. Но комментаторы припомнили и преротейшены Ани, когда часть прыжка выполняется еще на льду при отталкивании. Строго говоря, придирки к спортсменам тут быть не должно — такая ошибка указана в правилах ISU, но наказания за нее нет.

? Anna Shcherbakova solidifies Team Russia's victory with 12 points from the Ladies Free Skating at the ISU World Team Trophy! Kaori Sakamoto wins 11 points for Team Japan and Elizaveta Tuktamysheva another 10 points for Team Russia!#WTTFigure #FigureSkating pic.twitter.com/jzVVwVaLT7 — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) April 17, 2021

Под видео с каскадом из произвольной программы Щербаковой в социальной сети Twitter появляются такие сообщения:

Samiracles: Когда уже судьи начнут замечать, что все эти детские квады недокручены?

2020: Зачем постоянно показывать ее заведомо читерский прыжок? Только затем, чтобы напомнить нам, что у нее флутц (лутц с неправильным ребром) и что она продолжает жульничать на многих прыжках, но ей ничего за это не бывает?

Другие фанаты начали напоминать, что не только у Анны есть такая проблема. В качестве примера приводили Каори Сакамото, которая прыгает лутц с неверного ребра. Это было отмечено на чемпионате мира в Стокгольме, но, судя по протоколам, к японскому турниру ситуация улучшилась:

ANNA WORLD QUEEN: Ребро на лутце у Анны Щербаковой лучшее, чем у Каори (Сакамото). А еще Аня работает над этим. Улучшения заметны как на лутце, так и на флипе.

А Каори делает флутцы с явными внутренними ребрами в обеих программах. И ей ни разу этого не поставили!

Юдзуру Ханю. Фото AFP

Компоненты Юдзуру Ханю

Но еще больше вопросов возникло при обсуждении компонентов двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Японец сейчас регулярно проигрывает американцу Натану Чену. И если с техникой вопросов почти нет (Чен, как правило, делает по четыре-пять чистых четверных), то почему у Юдзуру постоянно ниже вторая оценка, не всегда понятно. Многие считают, что компоненты Натана должны быть ниже, чем и у Михаила Коляды, и у Джейсона Брауна, и у некоторых других спортсменов:

Team Russia ?? are closing in on their first ISU World Team Trophy title, while Nathan Chen ?? extended his winning run to keep Team USA ahead of the chasing pack.



Catch up on all the action from Day 2 in Osaka ? https://t.co/Km6nhDVOEj#WTTFigure #FigureSkating pic.twitter.com/8IjSzchovT — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) April 16, 2021

Pat.com: Поздравляю Юдзуру Ханю, самого великого фигуриста всех времен. Если другим дают 9,5 в компонентах, то он должен получать 11!

Atlantis: Такими темпами ISU проще вообще не пользоваться системой GOE и просто объявлять, кто занял первое, второе и третье место.

Annie: Компоненты выше, чем у Ханю, Коляды, Эймоза, Брауна... Кроме того, что это оскорбление, завышенная оценка вызываете негодование по отношению к таким переоцененным спортсменам. Позор для «спорта».

А несколько сообщений и вовсе было посвящено организации всего этого турнира. До командного чемпионата мира было много вопросов, стоит ли проводить соревнование, еще и со зрителями. Ситуация в Осаке непростая — к этому как раз и апеллировали:

(eg)genius: В день гала в Осаке установили антирекорд по количеству случаев заболевания коронавирусом. Многие фанаты сказали, что на арене было очень страшно и чересчур тесно, все громко разговаривали, были длинные очереди и образовывались скопления людей на входах и выходах.

Celebrations for Team Russia ?? as they claim their first ISU World Team Trophy!



Catch up on a dazzling final day of competition in Osaka ?



? https://t.co/pIAFvdFtFJ#WTTFigure #FigureSkating pic.twitter.com/lwB5MsI9xL — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) April 17, 2021

Все эти проблемы реально существуют — постоянно приходится ждать до последнего момента, состоится ли тот или иной старт. Вопросы к судейству тоже есть — здесь не нужно обвинять самих фигуристов, а просто постараться модернизировать всю систему оценок в целом. Займутся ли этим когда-нибудь — другой разговор.