Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал «СЭ» удаление Аленой Косторной поста с благодарностью штабу Этери Тутберидзе из соцсетей.

Это произошло после того, как Даниил Глейхенгауз в интервью заявил: «Нам не нужна от нее благодарность, наша задача — помочь ей достичь ее максимума».

— Недавно Алена Косторная выразила слова поддержки Этери Тутберидзе, а затем Даниил Глейхенгауз дал понять, что это было лишним. Не портят ли такие моменты атмосферу внутри коллектива?

— Есть всегда такая история, что СМИ и болельщики воспринимают все слишком близко к сердцу. Они раздувают такие вещи до каких-то неимоверных размеров! Я не считаю, что это была обидная фраза в сторону Алены. Даниил сказал так, как оно и есть. Алена тоже изменилась в каком-то плане, сделала выводы. Сейчас девочки взрослеют. Вы же знаете, что такое переходный возраст: они могут как-то капризничать, что-то выкинуть или сделать... И это не только Алена. Дети становятся более сложными. Это нисколько не портит атмосферу в коллективе. Я не вижу, чтобы здесь кто-то грызся между собой, кто-то друг на друга косо смотрел... Здесь все занимаются делом. То, что вы меня спросили, — это придумывают болельщики и подливают СМИ, чтобы ярче была история.