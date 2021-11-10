Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал «СЭ» выступление российской фигуристки Анны Щербаковой на «Гран-при» в Италии.

— Я был немножечко растерян, когда увидел Аню на короткой программе в Италии, — отметил «СЭ» Железняков. — Зная, какой она борец, не ожидал, что что-то такое произойдет. Зрители и тренеры всегда привыкли, что спортсмены — это стабильные борцы! И вдруг, если происходит какой-то сбой, то мы сразу все: «Ой, как же так!» Ничего страшного не случилось, мы не роботы и не машины. Может быть, повлиял переходный возраст или совсем что-то другое. Может, появилась какая-то боязнь... Не могу залезть к ней в голову, но я был растерян. В произвольной же программе она реабилитировалась. Все идет по плану и подходит к сильнейшим стартам. Надеюсь, что она к ним подойдет в хорошей форме.

Россиянки Анна Щербакова и Майя Хромых на итальянском «Гран-при» заняли первое и второе места. Замкнула тройку Луна Хендрикс из Бельгии. Однако после короткой программы действующая чемпионка мира была лишь третьей — она ошиблась на коронном каскаде тройной лутц+тройной риттбергер, и сделала тройной лутц+двойной тулуп.