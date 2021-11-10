Железняков предложил ввести третью программу на соревнованиях после слов Жулина

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал «СЭ» слова тренера Александра Жулина, который предложил выставлять дополнительные баллы возрастным спортсменкам.

— Я слышал об этом интервью, но полностью его не читал. Я, честно говоря, воспринял это как юмор. Если он это на полном серьезе сказал, то... Мы как болельщики, можем отдать предпочтение той же Лизе Туктамышевой за то, что она борец. Я в ноги готов ей поклониться за то, что она столько лет бьется, не сгорает и не уходит. Однако ставить за это выше баллы — это выглядит совершенно глупо. Наверное, это даже оскорбительно по отношению к спортсмену. Спортсмен, которому повысят баллы за возраст, будет чувствовать себя каким-то пенсионером-ветераном, а еще неполноценным рядом с более юными спортсменами.

Давайте просто введем дисциплину «красивое компонентное катание» и уберем оттуда все элементы. Можно предложить сделать третью программу: короткая, произвольная и а-ля показательная, но включить ее в соревнование. Тогда, конечно, более возрастные спортсмены будут показывать более яркое и эмоциональное катание. Они будут выигрывать опытом.