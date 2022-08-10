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Сегодня, 14:11

Загитова заявила, что может попробовать себя в прыжках в воду

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что может попробовать себя в прыжках в воду.

«Сейчас пока в планах чего-то конкретного нет. Но у меня все всегда происходит спонтанно. Что-то захочется — пойду и сделаю. Захотела бокс — решила, что надо действовать. Предлагали вот попробовать прыжки в воду. Не знаю... Там же акробатика нужна. Подготовиться хорошо к такому надо. «Солдатиком» все могут прыгнуть. А вот «рыбкой» я уже не умею», — сказала в интервью РИА «Новости» Загитова.

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании и серебряный призер Игр в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Этим летом спортсменка приняла участие в открытом спарринге по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220810/intervyu-1808559401.html
Фигурное катание
Алина Загитова
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