Загитова заявила, что может попробовать себя в прыжках в воду

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что может попробовать себя в прыжках в воду.

«Сейчас пока в планах чего-то конкретного нет. Но у меня все всегда происходит спонтанно. Что-то захочется — пойду и сделаю. Захотела бокс — решила, что надо действовать. Предлагали вот попробовать прыжки в воду. Не знаю... Там же акробатика нужна. Подготовиться хорошо к такому надо. «Солдатиком» все могут прыгнуть. А вот «рыбкой» я уже не умею», — сказала в интервью РИА «Новости» Загитова.

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании и серебряный призер Игр в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Этим летом спортсменка приняла участие в открытом спарринге по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.