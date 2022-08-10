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Мозалев об Олимпиаде: «Не было ощущения, что это что-то особенное. Наверное, из-за отсутствия зрителей»

Андрей Мозалев рассказал о впечатлениях от Олимпиады-2022 в Пекине
Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпионат мира среди юниоров Андрей Мозалев рассказал о впечатлениях от Олимпиады-2022 в Пекине.

«Олимпийский сезон получился у меня нервным, потому что по разным причинам решения о моем участии в стартах принимались буквально в последние моменты. После чемпионата России, честно скажу, я с трудом приходил в себя, но был первым запасным, поэтому, несмотря ни на что, готовился к Европе. Тем не менее, когда мне позвонили и сказали: собирайся, это стало для меня полной неожиданностью», — сказал Мозалев в интервью ФФККР.

Также 19-летний фигурист рассказал, что из-за отсутствия зрителей на туринре у него не было ощущения, что он находится на Олимпиаде.

«А если говорить о впечатлениях от Игр, то я не слишком все это прочувствовал. Наверное, из-за отсутствия зрителей. Трибуны не были заполнены, как это бывает на чемпионатах или наших крупных стартах. Не знаю, но у меня не было ощущения, что Олимпиада — это что-то особенное, как многие рассказывали до поездки в Пекин. Мы потом говорили с Алексеем Ягудиным, и он повторил мои слова, сказал, что причина — в отсутствии зрителей на арене. Потому что от зрителей получаешь эмоции, энергию, заряд», — отметил Мозалев.

По итогам Олимпиады-2022 Мозалев занял 19-е место. По сумме двух выступлений россиянин набрал 233,33 балла.

Источник: https://fsrussia.ru/intervyu/intervyu/vremya-vpustuyu-ne-tratim-andrej-mozaljov-ob-olimpijskom-sezone-i-podgotovke-k-novomu
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Андрей Мозалев
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