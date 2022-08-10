Загитова рассказала, что у нее есть идеи для новых показательных программ

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что у нее есть идеи для новых показательных программ.

«Пока еще не обсуждали эту тему. На протяжении ближайшего месяца я буду здесь, в Сочи. А дальше — если предложат выступить, скорее всего, соглашусь. И новые программы будут. Попрошу Даниила Марковича Глейхенгауза их сделать. Есть ли конкретные идеи? Есть парочка. Но я вам о них не расскажу», — сказала в интервью РИА «Новости» Загитова.

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании и серебряный призер Игр в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

В последний раз Загитова участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года, тогда она заняла последнее, шестое, место в финале «Гран-при».