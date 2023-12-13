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Сегодня, 12:36

Загитова выступит с танцем в новогоднем шоу с мотофристайлом и полетами дронов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит с танцевальным номером в шоу «Новогодняя история игрушек». Она сыграет одну из главных ролей в постановке, которая будет показана на «ЦСКА Арене» в Москве с 30 декабря по 5 января.

По сюжету события развернутся на волшебной фабрике, где находится конвейер по исполнению самых заветных желаний. На «Новогодней истории игрушек» будет представлена уникальная интерактивная программа, которая включает в себя мотофристайл (FMX), трюки на квадроциклах, полеты дронов, а также виртуозные выступления акробатов и гимнастов.

«У программ на льду и на паркете есть много общего. Поэтому я думаю, что мой опыт поможет мне передать нашу задумку в необычных для меня условиях. Что касается самого шоу, то оно точно тронет каждого гостя. Удивительная история подарит всем нам веру в чудо и новогоднюю сказку», — поделилась Загитова.

Фигурное катание
Алина Загитова
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