Тарасова заявила, что Чемпионат России по фигурному катанию ничем не уступает ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об уровне чемпионатов России и мира по фигурному катанию.

«Не знаю, можно ли говорить о каком-то развитии мирового фигурного катания. В России выступают сильнейшие представители этого вида спорта, а на международных турнирах их нет. Тот же чемпионат России по фигурному катанию ничем не уступает ЧМ. Что это тогда за чемпионат мира такой без лучших спортсменов?» — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

В женском одиночном катании действующей победительницей является Софья Акатьева. Среди мужчин победу на прошлом чемпионате страны одержал Евгений Семененко.

В парном катании второй раз в своей карьере победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду в сезоне-2022/23 выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.