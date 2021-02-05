Загитова в одном из сезонов выступала в платье Медведевой

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова 4 февраля в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале вспомнила случай, как выступала в платье партнерки по сборной России Евгении Медведевой.

«Есть ли традиция, что фигуристы передают друг другу платья? На самом деле программа называлась «Дон Кихот», и Этери Георгиевна сказала, что у Жени есть платье, которое мне подойдет под программу. Женя любезно согласилась дать мне его на сезон, чтобы я в нем покаталась», — призналась Загитова во время эфира.

Также во время шоу 18-летняя Загитова и 21-летняя Медведева назвали сильные качества друг друга.

С 5 по 7 февраля в Москве состоится Кубок Первого канала, на котором пройдут командные соревнования. Капитанами команд будут как раз Алина Загитова и Евгения Медведева.