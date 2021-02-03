Кубок Первого канала по фигурному катанию: Загитова против Медведевой на главном командном турнире года, участники и расписание

Кубок Первого канала по фигурному катанию 2021 пройдет с 5 по 7 февраля в Москве. Рассказываем, что нужно знать о соревнованиях: даты и место проведения турнира, участники и фавориты, правила и призовой фонд.

Кубок Первого канала — коммерческий турнир по фигурному катанию. В соревнованиях примут участие две команды, капитанами которых назначены олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей, предоставленных организаторами — Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом. Одна из целей Кубка — дать соревновательную практику ведущим российским фигуристам в условиях отмены чемпионата мира. При этом турнир не является официальным — его результаты не должны отразиться на формировании сборной России и на отборе фигуристов на другие старты из календаря ФФККР.

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кубок Первого канала по фигурному катанию: даты и место проведения

Турнир намечен на 5, 6 и 7 февраля в московском ледовом дворце «Мегаспорт». На 5 февраля запланированы прыжковый фестиваль и жеребьевка. 6 февраля состоятся прокаты короткой программы, 7 февраля — прокаты произвольной программы. Время начала короткой и произвольной программ — 17.00 по московскому времени.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Участники Кубка Первого канала

В Кубке Первого канала примут участие ведущие фигуристы России в одиночном мужском и женском катании, спортивные пары и дуэты в танцах на льду.

Заявка выглядит так:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердыева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Фигуристы будут разделены на две команды в результате жеребьевки, которая состоится 5 февраля.

Участники прыжкового фестиваля:

Девушки. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Юноши. Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев.

Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кубок Первого канала: формат соревнований

В анонсирующем пресс-релизе сказано, что лучшая команда определится по общей сумме баллов, которые спортсмены наберут в короткой и произвольной программах. Судейство будет осуществляться сертифицированными судьями по действующей системе ISU. Ближе к началу турнира могут появиться уточнения, поскольку единых правил ISU для командных соревнований не существует. Помимо спортивного результата фигуристы будут бороться за приз зрительских симпатий. Зрительское голосование пройдет в прямом эфире Первого канала.

Относительно прыжкового фестиваля, который ранее на таком уровне никогда не проводился, есть только неофициальная информация, что он будет состоять из трех раундов. Сначала каждая команда делает четыре разных прыжка. Затем каждый участник выполнит свой самый сложный прыжок. А в третьем раунде каждый фигурист выполнит каскад из пяти прыжков. Все это будут оценивать судьи, в числе которых ожидается знаменитый тренер Татьяна Тарасова. Прыжковый фестиваль пройдет в формате «битвы полов» — команда девушек против команды юношей.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кубок Первого канала: фавориты турнира

Скорее всего, в лучшей ситуации окажется команда, которая заполучит в свои ряды Александру Степанову/Ивана Букина, а также Анну Щербакову. Эти фигуристы с большой долей вероятности победят в своих дисциплинах, и, если они волей жребия окажутся в одной команде, этот коллектив получит серьезный гандикап.

Алина Загитова и Евгения Медведева соревноваться не планируют, но обещают выступить с показательными номерами во время жеребьевки. Роль капитанов на турнире во многом формальная, хотя, учитывая непростые отношения Загитовой и Медведевой в прошлом, их противостояние даже в таком качестве вызывает интерес огромной армии болельщиков каждой из фигуристок.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кубок Первого канала: где смотреть , прямая трансляция

Первые в истории национальные командные соревнования с участием фигуристов сборной России будут бесплатно показаны в эфире Первого канала. Прямые трансляции — на сайте 1tv.ru.

В записи жеребьевку и прыжковый фестиваль покажут 5 февраля — в 21.30 мск, 6 февраля короткие программы мы увидим в 17.45 (прямой эфир), 7 февраля произвольные программы — в 17.20 (прямой эфир).

На трибуны ДС «Мегаспорт» будут допущены зрители, но при этом действуют ограничения, связанные с распространением коронавируса.