Загитова выиграла у Медведевой «Кубок Первого канала по ми-ми-ми»

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева 5 февраля в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале приняли участие в необычном состязании — «Кубке Первого канала по ми-ми-ми».

Суть конкурса заключалась в следующем. Фигуристки стали в разных концах студии, а ведущий программы Иван Ургант выпускал на середину сцены собак. Задачей спортсменок было привлечь внимание животного, чтобы пес прибежал именно к ней.

Сначала лабрадор темного цвета выбрал Медведеву, щенок хаски побежал к Загитовой, а собаченок Штуча убежала обратно за кулисы.

Решающий голос черного лабрадора решил судьбу соревнования в пользу Алины Загитовой.

Также во время шоу 18-летняя Загитова и 21-летняя Медведева назвали сильные качества друг друга.

С 5 по 7 февраля в Москве состоится Кубок Первого канала, на котором пройдут командные соревнования. Капитанами команд будут как раз Алина Загитова и Евгения Медведева.