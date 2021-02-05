Загитова и Медведева назвали сильные качества друг друга

Известные российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева назвали самые сильные качества друг друга.

«Элемент — сальхов. А про характер я могу сказать, что в спорте мне всегда нравилось в Жене, что она идет всегда до конца и, так сказать, борется», — сказала Загитова в эфире шоу Первого канала «Вечерний Ургант».

«Алина умеет очень много работать, не останавливаясь, — ответила Медведева. — Прямо много. Идти, прыгать. Если не получается — еще и еще, через преодоление. У всех спортсменов бывает много травм, у нас у всех все болит. Алина умеет все это преодолевать. Колени, голеностопы — перед Олимпиадой это все было очень хорошо видно, нам было тяжело на сборах перед Олимпиадой. Алина очень хорошо подготовилась к Олимпиаде и прошла все с высоко поднятой головой. Потому что у нас и вправду много чего болело».