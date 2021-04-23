Загитова сфотографировалась с Тутберидзе, Глейхенгаузом и Дудаковым перед съемками
10:02
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram анонсировала шоу «Вечерний Ургант» с ее участием.
Девушка в соцсети опубликовала фотографию с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым, которые также стали участниками программы на Первом канале.
«Включайте сегодня «Вечерний Ургант» на Первом канале. Будет что-то интересное. Настоящее шоу на шоу», — написала Загитова.
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