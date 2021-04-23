Загитова сфотографировалась с Тутберидзе, Глейхенгаузом и Дудаковым перед съемками

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram анонсировала шоу «Вечерний Ургант» с ее участием.

Девушка в соцсети опубликовала фотографию с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым, которые также стали участниками программы на Первом канале.

«Включайте сегодня «Вечерний Ургант» на Первом канале. Будет что-то интересное. Настоящее шоу на шоу», — написала Загитова.