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Загитова сфотографировалась с Тутберидзе, Глейхенгаузом и Дудаковым перед съемками

10:02
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram анонсировала шоу «Вечерний Ургант» с ее участием.

Девушка в соцсети опубликовала фотографию с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым, которые также стали участниками программы на Первом канале.

«Включайте сегодня «Вечерний Ургант» на Первом канале. Будет что-то интересное. Настоящее шоу на шоу», — написала Загитова.

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