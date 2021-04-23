Слуцкая рассказал о том, как ей сильно не хватает семьи во время разъездов

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая в своем Instagram призналась, что во время разъездов очень скучает по детям и мужу.

«Забавно получается: дома сходишь с ума от бесконечных споров, детских криков, визгов и хочешь сбежать. А как только меняешь обстановку — понимаешь, насколько этого не хватает



Конечно, я с семьей постоянно на связи, знаю, как у них дела. Но это все не то. Хочется уже рядом сопящую малявочку, обнимающего сына и непослушную среднюю дочку. Ну, ничего, совсем скоро Добропоезд прибудет в Москву, и я буду дома», — написала Слуцкая.