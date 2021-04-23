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Тарасова и Морозов были вместе с группой Тутберидзе на съемках «Вечернего Урганта»

09:18
Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ученики Этери Тутберидце всей группой приняли участие в съемке шоу «Вечерний Ургант». Алена Косторная в своем Instagram опубликовала фото и видео с программы.

Стоит отметить, что на фото запечатлены двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов. 12 апреля заслуженный тренер России Нина Мозер рассказала, что пара уйдет от Максима Транькова и перейдет в группу к Тутберидзе.

Публикация от KOSTORNAIA TEAM ? (@kostornaiateam)

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