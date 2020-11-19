Загитова рассказала, на кого учится в вузе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, временно приостановившая карьеру, рассказала, как проходит учеба в Российской академии народного хозяйства и государственной службы на специальности «Продюсирование и культурная политика».

«Я буду учиться на продюсера. Сейчас у меня чуть-чуть журналистики, чуть-чуть продюсирования. А дальше посмотрим. Как совмещают учебу и тренировки? Из-за пандемии коронавируса жизнь стала чуточку сложнее. Но я стараюсь все успевать: тренироваться, учиться и соблюдать правила карантина. Да и сейчас учусь очень тщательно», — сказала Загитова в интервью YouTube-каналу Alina Zagitova Media News.