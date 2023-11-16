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Сегодня, 19:24

Загитова представила свою коллекцию одежды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Алина Загитова презентовала свою коллекцию одежды.

Презентация прошла 16 ноября в московском ТЦ Авиапарк. Кроме того, на ней состоялась автограф-сессия фигуристки.

«Идея выпустить свою коллекцию созревала у меня достаточно долго, хотелось все сделать на максимум, чтобы людям понравилось», — приводит слова Загитовой Sport24.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. На данный момент 21-летняя спортсменка не участвует в официальных турнирах. В конце 2019 года она приостановила карьеру.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алина Загитова
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