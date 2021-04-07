Загитова попросила Первый канал не включать в трансляцию программу с ошибками

Первый канал показал одну из двух программ фигуристки Алины Загитовой на шой Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

По сведениям «БИЗНЕС Online», Загитова попросила канал не показывать программу «Клеопатра», так как она выполнила ее с ошибками. У остальных фигуристок показали все выступления.

Группа Тутберидзе также выступит в Санкт-Петербурге, Перми, Краснодаре и Ташкенте.

Новая показательная программа Загитовой. Видео