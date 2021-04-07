Медведева выступила с программой «Анна Каренина» на шоу Тутберидзе. Видео

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступила в шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе с программой «Анна Каренина». С этой постановкой спортсменка выступала на Олимпиаде-2018.

Напомним, что в предыдущем сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях из-за обострившейся травмы спины и коронавируса. Она выступила только на контрольных прокатах.