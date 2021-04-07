Новая показательная программа Загитовой. Видео
20:35
Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новый показательный номер под названием «Внутренний свет» на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
В новой постановке фигуристка появилась на льду в новом платье, а также в ходе выступления зажгла лампочку на груди.
Загитова объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года и с тех пор не принимала участия в соревнованиях.
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