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Новая показательная программа Загитовой. Видео

20:35
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новый показательный номер под названием «Внутренний свет» на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

В новой постановке фигуристка появилась на льду в новом платье, а также в ходе выступления зажгла лампочку на груди.

Загитова объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года и с тех пор не принимала участия в соревнованиях.

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