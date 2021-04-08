Бестемьянова считает, что Загитова заслужила право просить не ставить программу с ошибками в эфире

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о том, что Алина Загитова обратилась к руководству Первого канала с просьбой не ставить в эфир телевизионной версии шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» ее выступление с ошибками. Об этом ранее сообщил «Спорт Бизнес Online».

«Алина Загитова многого достигла и заслужила право выбирать, что будут публиковать, а что — нет», — сказала Бестемьянова «СЭ».

18-летняя фигуристка не хотела, чтобы зрители видели номер «Клеопатра», где допустила ошибку. Вместо тройного лутца она сделала «бабочку». Первый канал пошел навстречу спортсменке и показал только успешный номер Загитовой — «Внутренний свет», где она справилась с двумя прыжками.

Загитова не выступает в соревнованиях почти полтора года. Именно в эфире Первого канала фигуристка заявила о паузе в карьере, а позже на телеканале она вела шоу «Ледниковый период».

(Владислав Флегонтов)