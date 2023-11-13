Загитова объявила о выпуске первой коллекции одежды

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась с подписчиками радостной новостью. Спортсменка сообщила, что на 16 ноября запланирован выпуск ее первой коллекции одежды.

Презентация в честь этого события пройдет в магазине «Красная Машина» (Москва). На мероприятии фигуристка расскажет, как создавался ее мерч и проведет автограф-сессию.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. На данный момент 21-летняя спортсменка не участвует в официальных турнирах. В конце 2019 года она приостановила карьеру.