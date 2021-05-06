Ягудин с семьей навестил Тарасову

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин вместе с супругой Татьяной Тотьмяниной и дочерьми Лизой и Мишель побывал в гостях у заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

«Дорогая Татьяна Анатольевна, спасибо за гостеприимство. Обожаем Вас», — подписал фото Ягудин.

Тренируясь под руководством Тарасовой фигурист добился победы на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.