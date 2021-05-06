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Ягудин с семьей навестил Тарасову

6 мая 2021, 20:44
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин вместе с супругой Татьяной Тотьмяниной и дочерьми Лизой и Мишель побывал в гостях у заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

«Дорогая Татьяна Анатольевна, спасибо за гостеприимство. Обожаем Вас», — подписал фото Ягудин.

Тренируясь под руководством Тарасовой фигурист добился победы на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

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